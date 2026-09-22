Στέλιος Ρόκκος: «Δεν μου αρέσει η γυναίκα να φοράει προκλητικά ρούχα – Μου αρέσει να σέβεται τον εαυτό της» (Videos)

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Για την απώλεια των αδερφών του σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Στέλιος Ρόκκος, επισημαίνοντας ότι οι απώλειες των δικών του ανθρώπων τον έχουν στιγματίσει, ωστόσο, ο ίδιος δεν νιώθει ότι φοβάται το δικό του τέλος.

«Δεν με φοβίζει το τέλος, αρκεί να μην έρθει από αρρώστια», είπε. Έπειτα πρόσθεσε πως όταν τα δύο αδέρφια του «έφυγαν» χρειάστηκε τη βοήθεια ειδικού για να μπορέσει να το διαχειριστεί: «Ο πόνος του να χάνεις τα δύο σου αδέλφια δεν περιγράφεται. Αυτό είναι άδικο. Γιατί άδικο είναι να φεύγει ένας άνθρωπος νέος στα καλά καθούμενα, που προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, να μεγαλώσει τα παιδιά του, να περιμένει η οικογένεια τόσα από αυτόν και ξαφνικά έτσι να φεύγει. Είναι μη διαχειρίσιμο γι’ αυτούς που μένουν. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς, χρειάζεσαι βοήθεια. Εγώ ζήτησα βοήθεια. Ο λόγος που δεν έφυγα από τη Λήμνο μετά από όλα αυτά είναι γιατί δεν θα το άντεχε η μανούλα μου να φύγω και εγώ. Γιατί σκέφτηκα πολύ να φύγω από τη Λήμνο μόλις “φύγαν” τα αδέρφια μου» είπε αρχικά.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση του με τη Λελέ Γκόφα, επισημαίνοντας ότι αν και ο ίδιος δεν ζηλεύει. ωστόσο, δεν του αρέσει όταν μία γυναίκα φορά προκλητικά ρούχα, καθώς -όπως κρίνει ο ίδιος- αυτό σημαίνει ότι δεν σέβεται τον εαυτό της.

«Η Λελέ ζηλεύει πολύ. Εγώ δεν ζηλεύω. Απλώς μ’ αρέσει η γυναίκα να σέβεται τον εαυτό της. Στο ντύσιμό της. Δεν ζηλεύω αν κοιτάζουν άλλοι τη γυναίκα μου, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά με τα αποκαλυπτικά ρούχα. Γιατί ξέρω πώς θα σχολιάζουν οι άντρες όταν είστε μπροστά εσείς. Δεν θέλω να σχολιάζουν έτσι δηλαδή τη γυναίκα μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Στέλιος Ρόκκος δήλωσε πως θα χρειαστεί να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι συνέβη.

«Σίγουρα θα πάρει πολύ καιρό για να πιστέψουμε ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικός μου ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που γνώρισα το 1991, αν δεν κάνω λάθος, στην Παρισιάνα, στην Πάτρα. Ανώνυμοι και οι δύο. Δεν χρειαζόταν να περάσει καιρός για να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα γίνει κάτι. Εγώ ας πούμε, ευθύνομαι για την πρώτη του αφίσα στο Κάραβαν με τον Παϊτέρη όταν κάναμε το Καράβελ λόγω του τραγουδιού “Καραβάνι” και τον έβαλα δια της βίας» είπε, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του εκλιπόντος τραγουδιστή.

«Ο Γιώργος είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που είχε άστρο, όχι όταν ήταν πάνω στην πίστα μόνο και από κάτω. Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, αλήθεια στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια είναι αυτή η βαθιά σιωπή της μαμάς του και της οικογένειάς του, που δέχτηκε και πάρα πολύ αρνητικά σχόλια λόγω αυτού του τρόπου ζωής. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η μάνα μπορεί να κλαίει τόσο βουβά και τόσο σιωπηλά, που μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατό το ουρλιαχτό από όλων μας» τόνισε.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις που υπήρξαν την ημέρα της κηδείας του τραγουδιστή, από τους θαυμαστές του σχετικά με τα πρόσωπα που απουσίαζαν, ο Στέλιος Ρόκκος τόνισε πως αυτό είναι τραγικό λάθος, καθώς υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιος δεν μπορεί να παραστεί σε μια τέτοια τελετή.

«Α καλά, αυτό είναι τραγικό (με το αν δεν πήγε κάποιος στην κηδεία). Δηλαδή ούτε εγώ πήγα στην κηδεία και ούτε θα πήγαινα στην κηδεία ακόμα και αν ήταν στη Λήμνο. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολες κηδείες. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ. Δηλαδή θα μου προσάψουν ότι δεν πήγα στην κηδεία; Ε, εντάξει. Και αυτοί που πήγαν και τράβαγαν με το κινητό τι είναι καλύτεροι;» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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