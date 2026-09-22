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22.09.2026 15:36

Η κακοκαιρία έφερε τα πάνω κάτω στην Κέρκυρα: Χαλαζοπτώσεις, αναστολή πτήσεων και φωτιά σε στέγη από κεραυνό (Video)

22.09.2026 15:36
kerkyra

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Νέα επιδείνωση του καιρού έπληξε από νωρίς το μεσημέρι την Κέρκυρα, με ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλα ύψη βροχής, ενώ σημειώθηκαν και χαλαζοπτώσεις.

Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε εξαιτίας φωτιάς στην περιοχή Φιγαρέτο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι.

  Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα, περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Αναστολή πτήσεων

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, εννέα αεροσκάφη βρέθηκαν σε αναμονή (holding) κοντά στο αεροδρόμιο νωρίς το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς εναλλακτικά αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν στο νησί», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσσος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας δέχθηκε κλήσεις για δύο πλημμυρισμένα ισόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης ενώ προχώρησε και σε κοπή δέντρου που εμπόδιζε την κυκλοφορία.

 Οι αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

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ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 15:43
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