Η κακοκαιρία έφερε τα πάνω κάτω στην Κέρκυρα: Χαλαζοπτώσεις, αναστολή πτήσεων και φωτιά σε στέγη από κεραυνό (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα επιδείνωση του καιρού έπληξε από νωρίς το μεσημέρι την Κέρκυρα, με ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλα ύψη βροχής, ενώ σημειώθηκαν και χαλαζοπτώσεις.

Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε εξαιτίας φωτιάς στην περιοχή Φιγαρέτο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα, περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Αναστολή πτήσεων

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, εννέα αεροσκάφη βρέθηκαν σε αναμονή (holding) κοντά στο αεροδρόμιο νωρίς το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς εναλλακτικά αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν στο νησί», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσσος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας δέχθηκε κλήσεις για δύο πλημμυρισμένα ισόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης ενώ προχώρησε και σε κοπή δέντρου που εμπόδιζε την κυκλοφορία.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Ηγουμενίτσα: Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα – Μέχρι και 8 φορές μαχαιρώθηκε πισώπλατα η Πηνελόπη – Προσπάθησε να αυτοκτονήσει ο δράστης

Δίκη για τα Τέμπη: Λύγισε η Καρυστιανού – Έκανε σφοδρή επίθεση στον Μπακαΐμη, ζήτησε έρευνα για την πυρόσφαιρα

Μητέρα Γιώργου Μαζωνάκη: Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου – «Δεν πρόλαβα να του πω όσα ήθελα» λέει η αδελφή του