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ΥΓΕΙΑ

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22.09.2026 17:06

Θάνατος Μαζωνάκη: Ανοίγουν τα στόματα και στην Κρήτη – Υδροθεραπείες παχέος εντέρου από… οδοντίατρο και botox από… κτηνίατρο (video)

22.09.2026 17:06
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credit: pixabay

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Φως στη «ζούγκλα των κλινικότρυπων» έριξε ο τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη καθώς σχεδόν καθημερινά αποκαλύπτονται όλο και περισσότερες υποθέσεις και καταγγελίες, για ιατρεία και κέντρα αισθητικής, που εφαρμόζουν αμφιβόλου ποιότητας θεραπείες, σε ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτικά Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Κρήτης, εξετάζει τη δραστηριότητα συνταξιούχου οδοντιάτρου, η οποία παρουσιάζεται ως βιοσυντονίστρια και δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην υδροθεραπεία παχέος εντέρου, σύμφωνα με το τοπικό μέσο neakriti.gr. Μέσω διαδικτύου διαφήμιζαν υπηρεσίες βιοσυντονισμού, χρονοβελονισμού, υδροθεραπείας παχέος εντέρου και ιονικής αποτοξίνωσης, συνοδευόμενες από φωτογραφίες μηχανημάτων που -σύμφωνα με τις αναρτήσεις- χρησιμοποιούνται για «αποτοξίνωση».

Το υλικό εξετάζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, ώστε να διαπιστωθεί εάν κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες συνιστούν ιατρικές πράξεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, δήλωσε ότι θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πως, εφόσον προκύψει ότι πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις από πρόσωπο χωρίς την απαιτούμενη ιδιότητα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος.

Η συνταξιούχος οδοντίατρος, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι είναι πτυχιούχος ομοιοπαθητικός από Ακαδημία Ομοιοπαθητικής στις Σποράδες και ότι η δραστηριότητά της βασίζεται σε «Ιπποκρατική προσέγγιση της υγείας». Παράλληλα, η ίδια αρνείται ότι πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις, ενώ για την υδροθεραπεία παχέος εντέρου αναφέρει ότι πρόκειται για διαδικασία αντίστοιχη με κλύσμα. Στην υπόθεση παρενέβη και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος γνωστοποίησε ότι θα ζητηθεί έλεγχος για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Την ίδια ώρα, στα Χανιά καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα, με τον Ιατρικό Σύλλογο να προετοιμάζει τρεις μηνυτήριες αναφορές έπειτα από πληροφορίες και καταγγελίες για αισθητικούς και κέντρα αισθητικής που φέρονται να πραγματοποιούσαν ενέσιμες αισθητικές πράξεις.

Στις καταγγελίες περιλαμβάνονται περιστατικά εφαρμογής botox και υαλουρονικού οξέος, ακόμη και σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, Βούλα Ορφανουδάκη, ανέφερε ότι έφτασε πληροφορία ακόμη και για κτηνίατρο που φέρεται να έκανε αισθητικό botox – αναφορά που βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν αποτελεί διαπιστωμένο περιστατικό.

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας (Απρίλιος 2026), η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος για αισθητικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο σε ειδικευμένους γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, στα εκπαιδευτικά προγράμματα των οποίων περιλαμβάνεται η αντίστοιχη εκπαίδευση.

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