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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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22.09.2026 17:46

Ρένα Δούρου: Επτά χρόνια η ίδια μεθοδολογία για την απομείωση του δημοσίου συμφέροντος

22.09.2026 17:46
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«Επτά χρόνια η ίδια μεθοδολογία για την απομείωση του δημοσίου συμφέροντος: από τις υπηρεσίες, το νερό, τον πολιτισμό ως τις ζωές μας», σχολίασε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, για την κυβερνητική πολιτική, κατά τη σημερινή της συνάντηση με εκπροσώπους των Πανελλήνιων Ομοσπονδιών των Μηχανικών του Δημοσίου, Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. στη Βουλή.

Η Ρένα Δούρου ενημερώθηκε για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μηχανικοί του Δημοσίου τομέα, διαπιστώνοντας για ακόμη μία φορά τον προφανή στόχο της κυβέρνησης, που δεν είναι άλλος από την «ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου προς όφελος των ιδιωτών ημέτερων του Μεγάρου Μαξίμου».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου η πρόεδρος της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., Ειρήνη Μπεκιάρη, αναφέρθηκε στις εξαιρετικά χαμηλές απολαβές που παρατηρούνται στον κλάδο, απαιτώντας την επαναφορά του ειδικού επιδόματος που έχει πάψει να καταβάλλεται από το 2011.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΔΣ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., Δημήτρης Πετρόπουλος, αναφέρθηκε «στα κίνητρα προσέλκυσης που πρέπει να προκριθούν για να έρθουν μηχανικοί στη δημόσια Διοίκηση» . Όπως εξήγησε ο ίδιος, «οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι άγονοι, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι μόλις το 30% των μηχανικών αποδέχεται τη θέση διορισμού που βγαίνει».

Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται στο πλευρό των Μηχανικών του Δημοσίου και τα δίκαια αιτήματα τους για αντιμετώπιση της ακραίας υποστελέχωσης, αλλά και αποκατάσταση των αποδοχών τους. Το παρών στη συνάντηση έδωσε, μεταξύ άλλων, και η αναπληρώτρια γραμματέας και Διευθύντρια της ΚΟ, Νατάσα Γκαρά.

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