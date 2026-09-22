ΣΥΡΙΖΑ για αγροτικές επιδοτήσεις: Η «νυχτερινή» ρύθμιση της κυβέρνησης, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

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Ερωτήματα προκαλεί «νυχτερινή» ρύθμιση –που προστέθηκε μετά τη δημόσια διαβούλευση– σε νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με κοινή ανακοίνωσή τους ο τομέας Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θεόφιλος Ξανθόπουλος τονίζουν ότι, «την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις απάτης στις αγροτικές ενισχύσεις της ίδιας περιόδου, με ψευδείς δηλώσεις βοσκοτόπων και εικονική εμφάνιση γεωργικής δραστηριότητας».

«Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει άμεσα γιατί μια τόσο κρίσιμη διάταξη προστέθηκε μετά τη δημόσια διαβούλευση, ποιες εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου και ανάκτησης ενισχύσεων επηρεάζει και εάν έχει ενημερωθεί σχετικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», υπογραμμίζουν στην ανακοίνωση τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η νέα «νυχτερινή» ρύθμιση της κυβέρνησης για τις αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018–2022.

Το άρθρο 74 δεν υπήρχε στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και προστέθηκε εκ των υστέρων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αλιεία και τον Αλιευτικό Κώδικα, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 15 Σεπτεμβρίου.

Με τη διάταξη ρυθμίζεται αναδρομικά η εκκαθάριση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης 2018–2022, όχι μόνο για την πληρωμή αλλά και για τον έλεγχο και την ανάκτηση ενισχύσεων, ενώ προβλέπεται ότι κατά την εκκαθάριση δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις απάτης στις αγροτικές ενισχύσεις της ίδιας περιόδου, με ψευδείς δηλώσεις βοσκοτόπων και εικονική εμφάνιση γεωργικής δραστηριότητας. Μόλις τον Ιούλιο, 57 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για απάτη ύψους 1,7 εκατ. ευρώ σε ενισχύσεις του Εθνικού Αποθέματος για τα έτη 2019–2022.

Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει άμεσα γιατί μια τόσο κρίσιμη διάταξη προστέθηκε μετά τη δημόσια διαβούλευση, ποιες εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου και ανάκτησης ενισχύσεων επηρεάζει και εάν έχει ενημερωθεί σχετικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά την απόσυρση του άρθρου 74 και πλήρη διαφάνεια για τις συνέπειες της ρύθμισης. Σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή δικαστική διερεύνηση, καμία κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορεί να αφήνει σκιές ως προς τον έλεγχο και την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων».

Τι προβλέπει η ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στο άρθρο 74 του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τίτλο «Ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα, ρυθμίσεις για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις».

Το άρθρο αφορά την εκκαθάριση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης για τα έτη 2018–2022.

Το βασικό σημείο είναι ότι, κατά την εκκαθάριση αυτών των παλιών ενισχύσεων, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών, ανεξάρτητα από το πότε κυρώθηκαν ή αναμορφώθηκαν. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν αλλάζουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, αλλά ότι δεν είναι ορθό να χρησιμοποιούνται εκ των υστέρων νεότερα δεδομένα για αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε διαφορετικό καθεστώς.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία αυτή την εβδομάδα στη Βουλή. Υπέρ τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ από την αντιπολίτευση – εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε ότι καταψηφίζει – το ΠΑΣΟΚ μαζί με Ελληνική Λυση, ΝΙΚΗ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν για την ψήφισή του στην Ολομέλεια.

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