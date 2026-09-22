Τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Σκάι την Τετάρτη (23/09)

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Συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, θα παραχωρήσει την Τετάρτη 23/09 στις 08.40 ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας.

Η συνέντευξη θα παραχωρηθεί στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά.

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