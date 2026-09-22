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22.09.2026 19:33

Ποδαρικό στη σεζόν με πρωτιά τηλεθέασης κατάφερε το «Σόι σου» τη Δευτέρα (21/9)

22.09.2026 19:33
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Το πρώτο- διπλό- επεισόδιο του έκτου κύκλου  της σειράς «Το σόι σου» με το «χαίρετε» στη τηλεοπτική σεζόν 2026/20227 κατάφερε άνω του 10% ποσοστό τηλεθέασης το οποίο σύμφωνα με τη Nielsen αντιστοιχεί σε περισσότερους από ένα εκατ. τηλεθεατές, δημιουργώντας το πρώτο ρεκορ μέχρι τώρα. 

Το «Ριφιφι» στην πρεμιέρα του κι αυτό αποτέλεσε τη δεύτερη επιλογή της ημέρας με επίδοση κοντά στο ένα εκατ. τηλεθεατών.

Το νέο επεισόδιο της σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα» ήταν το τρίτο σε δημοφιλία πρόγραμμα και το καρέ κορυφής συμπλήρωσε το «Ντέρτι» του ΑΝΤ1. Στη μέση της 10αδας με τις καλύτερες επιδόσεις πλασαρίστηκε η πρεμιέρα της σουρεαλιστικής κωμικής περιπέτειας «Κάμπινγκ».

Υποχώρησαν, παραμένοντας στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, οι εκπομπές «Live news», «Μπλε ώρες», το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ ήταν το δημοφιλέστερο της τυπολογίας του και έκανε… σάντουιτς με τα τηλεπαιχνίδια «Ο τροχός της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Special Edition».

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