Νέες απειλές των Φρουρών της Επανάστασης: Το Ιράν θα «εντείνει» τα αντίποινά του σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικών επιθέσεων

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Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «εντείνει» τα αντίποινά του σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικών επιθέσεων.

«Η αντίστασή μας σίγουρα θα ενταθεί, αντλώντας από την εμπειρία που αποκτήθηκε» κατά τη διάρκεια του πολέμου που πυροδοτήθηκε τον Φεβρουάριο από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις. «Αυτήν τη φορά, δεν θα ανταποδώσουμε απλώς, αλλά η προσέγγισή μας θα είναι επιθετική και η Αμερική θα μετανιώσει για τις πράξεις της και θα ταπεινωθεί περισσότερο από ποτέ», δήλωσε ο Μοχεμπί σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στην Τεχεράνη.

Παράλληλα τόνισε ότι η χώρα του έχει «σκληρύνει» τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

«Είχαμε συμφωνήσει σε αυτούς τους όρους με τις ΗΠΑ, αλλά αυτές παραβίασαν τη συμφωνία», είπε ο Μοχεμπί, αναφερόμενος σε έναν οδικό χάρτη που υπέγραψαν οι δύο χώρες στις 17 Ιουνίου, ο οποίος δεν εμπόδισε την επανάληψη των εχθροπραξιών.

«Επομένως, έχουμε αυστηροποιήσει τους όρους μας αναλόγως», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αποδεχτούν τους όρους μας».

Επιπρόσθετα τόνισε ότι οι Φρουροί αρνούνται οποιονδήποτε απευθείας διάλογο με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο ρόλος των Ιρανών διπλωματών.

«Οι Αμερικανοί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί μας, αλλά εμείς αρνούμαστε οποιαδήποτε επαφή. Οι επαφές μας με τον εχθρό, εφόσον είναι επιθετικός, διεξάγονται αποκλειστικά μέσω όπλων», συμπλήρωσε.

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