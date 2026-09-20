Ιράν: «Έχουμε πληροφορίες για επικείμενη αμερικανική επίθεση – Η απάντησή μας θα είναι επώδυνη»

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Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, καθώς το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει εκτεταμένα αντίποινα, ενώ την ίδια ώρα οι Χούθι της Υεμένης εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι διαθέτει πληροφορίες για επικείμενη επίθεση και διαμηνύει πως οι αμερικανικές βάσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή θα αποτελέσουν στόχους.

Στην ανακοίνωσή του, το ιρανικό στρατιωτικό επιτελείο προειδοποιεί ότι, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθετική ενέργεια, όλες οι βάσεις και τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα βρεθούν αντιμέτωπα με «συνεχείς, αποτελεσματικές και επώδυνες επιθέσεις, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη».

Παράλληλα, η ιρανική διοίκηση απευθύνεται ευθέως στις γειτονικές χώρες, προειδοποιώντας ότι, εάν συνεχίσουν τη «διπλή πολιτική» τους και ταχθούν στο πλευρό της Ουάσινγκτον εναντίον του Ιράν, θα θεωρηθούν συμμέτοχες στις ενέργειες αυτές. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα πρέπει να αναμένουν αυτοσυγκράτηση από τις ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Την ίδια στιγμή, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τον τερματισμό των συγκρούσεων και κινείται παράλληλα σε διπλωματικό επίπεδο. Όπως ανέφερε, το Ιράν διαβίβασε μέσω του Κατάρ στην αμερικανική πλευρά τους όρους του για την επανέναρξη των συνομιλιών και πλέον αναμένει την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η Al Jazeera επιβεβαιώνει ότι η Τεχεράνη έχει μεταφέρει μέσω Κατάρ συγκεκριμένους όρους για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ρεζαΐ επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν παραμένει προσηλωμένο στη φετφά του Αλί Χαμενεΐ κατά των πυρηνικών όπλων και ότι δεν έχει αλλάξει το πυρηνικό του δόγμα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι, μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης, το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στον Ορμούζ έχει ήδη επηρεάσει τις διεθνείς ροές πετρελαίου και έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών.

Οι Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις

Την ίδια ώρα, οι Χούθι ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος με στόχο την πρωτεύουσα, ενώ οι Χούθι υποστήριξαν ότι έπληξαν και εγκαταστάσεις πετρελαίου, χωρίς οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία στην Ουάσινγκτον. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε νέα προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους στη Μέση Ανατολή, λόγω του κινδύνου αιφνίδιας κλιμάκωσης, ακυρώσεων πτήσεων και κλεισίματος εναέριων χώρων. Παράλληλα, προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και συμφερόντων από το Ιράν ή οργανώσεις που συνδέονται μαζί του.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την παρουσία των Χούθι κοντά στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως. Το Reuters αναφέρει ότι οι δυνάμεις τους έχουν προωθηθεί προς την περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων προβλημάτων για τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές εξαγωγές.

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