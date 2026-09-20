Τεχεράνη: «Τα μηνύματα και οι όροι μας διαβιβάστηκαν ξεκάθαρα στην άλλη πλευρά» – Η προειδοποίηση Γαλιμπάφ στις ΗΠΑ

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Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη διαβίβασε στις ΗΠΑ τους όρους της για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ.

«Μέχρι να ικανοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, να αναγνωριστούν τα νόμιμα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και να τηρηθούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δεν θα υπάρξει περιθώριο για επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση των διαπραγματεύσεων ή για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ», προειδοποίησε ο Γαλιμπάφ, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων, έχει σχεδόν διακοπεί μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Τεχεράνη.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Τερματισμός του πολέμου, αποδέσμευση παγωμένων πόρων και άρση του ναυτικού αποκλεισμού

«Τα μηνύματά μας και οι όροι μας διαβιβάστηκαν ξεκάθαρα στην άλλη πλευρά μέσω διαπραγματευτών», εξήγησε ο Γαλιμπάφ, αναφερόμενος στις ΗΠΑ.

Χθες, Σάββατο, ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είχε επισημάνει ότι οι όροι του Ιράν διαβιβάστηκαν στις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί για την επίλυση της κρίσης.

«Οι όροι μας είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση των παγωμένων πόρων μας και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού» που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, σημείωσε ο Ρεζαΐ σε συνέντευξή του στο Al Jazeera.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνονταν στο πρωτόκολλο του Ιουνίου, στο οποίο είχαν καταλήξει το Ιράν και οι ΗΠΑ και το οποίο θα άνοιγε τον δρόμο προς μια μόνιμη συμφωνία, προτού καταρρεύσει. Ο Ρεζαΐ ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ να τηρήσουν όλους αυτούς τους όρους προτού ξεκινήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Στις συνομιλίες αναμένεται να συζητηθεί και το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Επίσης, χθες, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί θα μεταβεί σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες, καθώς και το Πακιστάν διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.

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