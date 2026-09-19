«Μας είπαν μόνο ότι είναι ο Μαζωνάκης και ότι ήταν 10 λεπτά εκεί» – Οι διασώστες του ΕΚΑΒ «καίνε» Γάκα, Θεοδωρόπουλο

Takeaways by to pontiki AI Ο διασώστης του ΕΚΑΒ Λεωνίδας Σιδηρόπουλος δήλωσε ότι το πλήρωμα έφτασε στο σημείο τρία λεπτά μετά την κλήση για καρδιακή ανακοπή.

Το ιατρικό προσωπικό δεν παρείχε πληροφορίες για το ιστορικό ή την αγωγή του ασθενή κατά την άφιξη των διασωστών στο διαμέρισμα.

Ο διασώστης διευκρίνισε ότι η μεταφορά του ασθενή στο ασθενοφόρο διήρκησε λιγότερο από τρία λεπτά παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες του χώρου.

Οι γιατροί ανέφεραν στο πλήρωμα ότι χρησιμοποίησαν απινιδωτή χωρίς επιτυχία και χορήγησαν αδρεναλίνη στον ασθενή πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος υπογράμμισε ότι η έγκαιρη απινίδωση εντός των πρώτων λεπτών αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης ενός ασθενή σε ανακοπή.

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Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του διασώστη του ΕΚΑΒ που έφτασε στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όταν το 166 δέχτηκε ενημέρωση για ασθενή με καρδιακή ανακοπή.

Όπως είπε o διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος στο OPEN, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ υπήρξε ακαριαία, καθώς τόσο η μηχανή όσο και το ασθενοφόρο έφτασαν στο σημείο μόλις 3 λεπτά μετά την κλήση.

«Δεν προλαβαίνεις να δεις το πρόσωπο του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή. Κοιτάς μόνο αν αναπνέει, το χρώμα του και τα μάτια του. Για εμάς όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι», αναφέρει, σημειώνοντας πως ο ασθενής ήταν ήδη ωχρός και σε κατάσταση ανακοπής, με το πλήρωμα να ξεκινά αμέσως τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ.

Ο διασώστης είπε ότι «οι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή».

«Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι» πρόσθεσε ο διασώστης του ΕΚΑΒ.

Απαντώντας, δε, στους ισχυρισμούς των γιατρών ότι η ευθύνη για τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή βαρύνει το ΕΚΑΒ, ο διασώστης εξήγησε ότι «το να βάλουμε ένα φορείο σε διαμέρισμα είναι χρονοβόρο και δύσκολο. Το να κάναμε 20 λεπτά δεν είναι καλό για τον ασθενή».

«Κάναμε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να κατέβουμε από το ιατρείο στο ασθενοφόρο. Ταυτόχρονα στην καρέκλα που χρησιμοποιήσαμε μπορούμε να κάνουμε συμπιέσεις που δεν είναι το ίδιο ποιοτικό σε σχέση με σταθερό κρεβάτι» είπε ακόμα ο κ. Σιδηρόπουλος.

Στην ερώτηση που έκαναν στους κατηγορούμενους γιατρούς αν είχαν προσπαθήσει να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο διασώστης είπε «οι γιατροί μας είπαν ότι έκαναν συμπιέσεις, ότι έβαλαν απινιδωτή που δεν δούλεψε και ότι είχαν δώσει δύο φορές από 1mg αδρεναλίνη».

«Μας είπαν μόνοι τους ότι ο απινιδωτής δεν δούλεψε. Τον είδαμε στα πόδια του ασθενή», σημειώνει.

«Τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης αναφέρουν ότι η έγκαιρη απινίδωση στα πρώτα 3 έως 5 λεπτά δίνει ποσοστό επιβίωσης κοντά στο 60%. Αν είχαν γίνει γρήγορα αυτές οι ενέργειες, θα υπήρχαν πολλές πιθανότητες», επισημαίνει υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της έγκαιρης απινίδωσης:

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