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16.09.2026 12:17

Θάνατος Μαζωνάκη: Οργή από το ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς – «Αμετανόητοι άνθρωποι»

16.09.2026 12:17
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Την οργή των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ προκάλεσε η προσπάθεια των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, να αποσείσουν τις ευθύνες τους και να τις μεταφέρουν στους διασώστες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, στις καταθέσεις τους φέρονται να υποστήριξαν ότι οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο στις 16:26 χωρίς φορείο και ότι ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με καρέκλα, γεγονός που, κατά την υπεράσπιση, είχε ως συνέπεια να διακοπεί προσωρινά η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Απαντώντας σε αυτούς τους ισχυρισμούς το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ ανέφερε ότι «καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων Ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους Διασώστες του ΕΚΑΒ που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλλων να επαναφέρουν στην ζωή τον εκλιπόντα. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους, που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στον δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα».

Από την πλευρά του, πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, τόνισε στην ΕΡΤ ότι «οι διασώστες έφτασαν σε τρία λεπτά στο σημείο, πήραν όλο τον εξοπλισμό τους μαζί – και απινιδωτή» και δήλωσε ότι οι διασώστες έκαναν «τρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή και όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε αναπνοή τον μετέφεραν στο νοσοκομείο». Σημείωσε δε ότι «όντως ήταν με καρέκλα το ασθενοφόρο» αλλά εξήγησε ότι οι διασώστες συνέχισαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και κατά τη διαδρομή προς το νοσοκομείο.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 12:31
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