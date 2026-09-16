Παγκόσμια Πρωτιά της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για το πρόγραμμα πρόληψης στην Κρήτη

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Μια ιστορική διεθνή διάκριση απέσπασε η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία κατακτώντας το πρώτο βραβείο “Smile Grand” για το 2026 από την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία (FDI), για το καινοτόμο πρόγραμμα προαγωγής της στοματικής υγείας και πρόληψης, το οποίο υλοποιείται με απόλυτη επιτυχία.

Η βραβευθείσα πρωτοβουλία αποτελεί καρπό της στενής και υποδειγματικής συνεργασίας της Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης, καθώς και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται η Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία επισκέπτεται συστηματικά όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων του νησιού –ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές– πραγματοποιώντας δωρεάν προληπτικούς ελέγχους και ενημερώσεις.

Παράλληλα, το πρόγραμμα πλαισιώνεται από την εξαιρετικά επιτυχημένη παιδική θεατρική παράσταση «Ο Γιατρός ο Κάστορας των Δοντιών ο Μάστορας» που είναι βασισμένη στο παραμύθι της Ειρήνης Ανδρουλάκη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Λουδιανού. Το θεατρικό έργο μεταφέρει το μήνυμα της πρόληψης με τρόπο βιωματικό και ψυχαγωγικό στα παιδιά, ενώ πρόσφατα ταξίδεψε και στην Αθήνα, κερδίζοντας τις καρδιές των μαθητών της πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος της ΕΟΟ, Αθανάσιος Δεβλιώτης τόνισε ότι η διάκριση αποτελεί «δικαίωση οράματος και σκληρής δουλειάς», επισημαίνοντας πως η συνεργασία επιστημονικών φορέων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στην παγκόσμια πρωτοπορία. Ο πρόεδρος αφού ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης και τους οδοντιάτρους που στηρίζουν εθελοντικά το πρόγραμμα, τόνισε ότι το βραβείο «ανήκει σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα οδοντίατρο και αποτελεί κίνητρο για ακόμη πιο εκτεταμένες δράσεις πρόληψης.».

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