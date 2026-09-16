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16.09.2026 13:30

«Animals»: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer για το πολιτικό θρίλερ του Ben Affleck (photos/video)

16.09.2026 13:30
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credit: Artists Equity

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Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix το νέο trailer του πολιτικού θρίλερ «Animals» με τον Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck) να πρωταγωνιστεί και να επιστρέφει παράλληλα στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Με την Κέρι Ουάσινγκτον (Kerry Washington) στο πλευρό του υποδύονται δύο γονείς που έρχονται αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη κάθε οικογένειας.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, όταν ο γιος του υποψήφιου δημάρχου του Λος Άντζελες Mark Kimball, πέφτει θύμα απαγωγής, ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν μόλις λίγες ώρες στη διάθεσή τους για να συγκεντρώσουν τα λύτρα. Με την απελπισία να τους κυριεύει, μια μυστήρια διαμεσολαβήτρια με το όνομα Dayle τους υποχρεώνει να αποκαλύψουν τα πιο σκοτεινά μυστικά τους ο ένας στον άλλον, ως τη μοναδική διέξοδο για να σώσουν το παιδί τους.

Το σενάριο που συνυπογράφουν οι Κόνορ Μακιντάιρ (Connor O. McIntyre), Μπίλι Ρέι (Billy Ray) και Άφλεκ μετατρέπει την εφιαλτική αυτή απαγωγή σε μια βαθιά ανατομή των συζυγικών σχέσεων, της ηθικής και του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζίλιαν Άντερσον (Gillian Anderson), Στίβεν Γιουν (Steven Yeun), Ρέι Φίσερ (Ray Fisher), Ματ Τζέραλντ (Matt Gerald), Αντριάνα Παζ (Adriana Paz) και Κρίστοφερ Γούντλεϊ (Christopher Woodley).

Σύμφωνα με το Ηypebeast, το «Animals» αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 9 Οκτωβρίου.

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