Συμφωνίες – Πλαίσιο ύψους 137,1 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση και λειτουργία των δομών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

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Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοινώνει ότι σήμερα, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026, υπεγράφησαν έξι Συμφωνίες-Πλαίσιο μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αναδόχων, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στις δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών δομών και εγκαταστάσεων, καθώς και στις κτιριακές υποδομές των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Σπύρου Σταθούλη, του Διευθυντή της τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Άρη Ματιάτου, του Προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. – Μ.Ε.Υ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Θεοφάνη Παπαδόπουλου, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, στελεχών του PPF και των αναδόχων που προέκυψαν από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, η οποία διενεργήθηκε από το PPF για λογαριασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η συνολική αξία των έξι Συμφωνιών-Πλαίσιο ανέρχεται σε 137,1 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ για δύο έτη, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης έως 100%, με τη συνολική αξία να μπορεί να ανέλθει έως 274,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Οι Συμφωνίες-Πλαίσιο καλύπτουν τις δομές και τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου, και περιλαμβάνουν τρεις βασικές κατηγορίες υπηρεσιών:

Υπηρεσίες καθαριότητας.

Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας.

Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας.

Ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στις 24 Μαρτίου 2026, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής τέθηκαν τα εξής: α) η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, καθώς και δ) συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ανέφερε τα εξής για τη σημασία του έργου: «Για το Yπουργείο Mετανάστευσης και Aσύλου η συγκεκριμένη σύμβαση είναι η μεγαλύτερη που έχει υπογράψει, όχι μόνο ως προς την αξία της αλλά και ως προς τη λειτουργικότητά της. Οι συμβάσεις αυτές ξεκίνησαν το 2020 από τον προκάτοχό μου τότε, Νότη Μηταράκη, σε μια εποχή που ουσιαστικά στηνόταν όλο το πλαίσιο των δομών. Αυτό που αξιοποιήσαμε μετά από όλα αυτά τα χρόνια, είναι να δούμε πώς μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Θέλαμε τη συνεργασία με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο προκειμένου να έχουμε και ένα κέρδος από τη μεγάλη τεχνογνωσία την οποία έχει, καθώς διαχειρίζεται εκατομμύρια στο κομμάτι των δημοσίων συμβάσεων και ήταν πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε παράλληλα το κομμάτι της διαφάνειας με την ισορροπία μεταξύ των χρημάτων που δίνουμε και το όφελος που παίρνουμε. Μαζί μπορέσαμε να δούμε από τις προηγούμενες συμβάσεις σε ποια σκέλη πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο για να βελτιώσουμε και παράλληλα να βάλουμε τις βάσεις ώστε από δω και πέρα να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν στο επόμενο επίπεδο οι δομές μας, διασφαλίζοντας και θέσεις εργασίας και το κομμάτι της φύλαξης και της καθαριότητας, αλλά και το κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης όπου εκεί έγιναν κυρίως οι περισσότερες παρεμβάσεις».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Σε ένα ακόμη σύνθετο έργο στρατηγικής σημασίας, αποδεικνύουμε στην πράξη την υψηλή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Η άρτια διενέργεια ενός απαιτητικού διεθνούς διαγωνισμού, σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο κατάρτισης, τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής επάρκειας των στελεχών του PPF. Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων θα συνεχίσει με τον ίδιο επαγγελματισμό και προσήλωση να ωριμάζει και να δημοπρατεί σύνθετα έργα στρατηγικής σημασίας, τα οποία δημιουργούν οικονομική αξία και παράλληλα έχουν σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, λειτουργώντας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, όπως οι Συμφωνίες-Πλαίσιο που υπογράφονται σήμερα».

Βασικά στοιχεία έργου

Η Συμφωνία – Πλαίσιο υποδιαιρείται σε έξι (6) Τμήματα:

Τμήμα 1: Περιλαμβάνει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και μέρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «NOVACON A.E.-LA BOLAGET FACILITY MANAGEMENT A.E. – BRINK’S SECURITY SERVICES SA- BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES SA» για όλες τις ενότητες υπηρεσιών (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση), με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς για δύο έτη ύψους 23.402.318 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Περιλαμβάνει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και μέρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «NOVACON A.E.-LA BOLAGET FACILITY MANAGEMENT A.E. – BRINK’S SECURITY SERVICES SA- BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES SA» για όλες τις ενότητες υπηρεσιών (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση), με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς για δύο έτη ύψους 23.402.318 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Τμήμα 2 : Περιλαμβάνει μέρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΈΝΩΣΗ ΑΚΤΩΡ FM – OCEANIC» για όλες τις ενότητες υπηρεσιών (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση), με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς για δύο έτη ύψους 20.069.620 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

: Περιλαμβάνει μέρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΈΝΩΣΗ ΑΚΤΩΡ FM – OCEANIC» για όλες τις ενότητες υπηρεσιών (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση), με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς για δύο έτη ύψους 20.069.620 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Τμήμα 3 : Περιλαμβάνει την Περιφέρεια Ηπείρου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και μέρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΒΑΞ – ICTS – TASK» για όλες τις ενότητες υπηρεσιών (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση), με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς για δύο έτη ύψους 17.383.376 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

: Περιλαμβάνει την Περιφέρεια Ηπείρου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και μέρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΒΑΞ – ICTS – TASK» για όλες τις ενότητες υπηρεσιών (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση), με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς για δύο έτη ύψους 17.383.376 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Τμήμα 4 : Περιλαμβάνει την Περιφέρεια Αττικής, μέρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το Κτίριο Κεράνης που στεγάζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου. Κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών UNISON Facility Services A.E. – ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.», για όλες τις ενότητες υπηρεσιών (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση), με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς για δύο έτη ύψους 34.257.628 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

: Περιλαμβάνει την Περιφέρεια Αττικής, μέρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το Κτίριο Κεράνης που στεγάζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου. Κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών UNISON Facility Services A.E. – ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.», για όλες τις ενότητες υπηρεσιών (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση), με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς για δύο έτη ύψους 34.257.628 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Τμήμα 5 : Περιλαμβάνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Ένωση οικονομικών φορέων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΓΕΚ Services Μ.Α.Ε. – G4S SECURE SOLUTIONS S.A.» για όλες τις ενότητες υπηρεσιών (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση) με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς για δύο έτη ύψους 25.598.829 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

: Περιλαμβάνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Ένωση οικονομικών φορέων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΓΕΚ Services Μ.Α.Ε. – G4S SECURE SOLUTIONS S.A.» για όλες τις ενότητες υπηρεσιών (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση) με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς για δύο έτη ύψους 25.598.829 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Τμήμα 6: Περιλαμβάνει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Περιφέρεια Κρήτης. Κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΒΑΞ – ICTS – TASK» για όλες τις ενότητες υπηρεσιών (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση), με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς για δύο έτη, ύψους 16.366.681 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, Ανθή Τροκούδη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Βιωσιμότητας, +30 6932 100053, at[email protected]

SOCIALDOO, Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Director of Corporate Relations, +30 6974 894411, [email protected]