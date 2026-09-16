ΠΑΣΟΚ: Μετά το «άνοιγμα» Πάνα στην ΕΛΑΣ, η Αναστασίου «φλερτάρει» τον ΣΥΡΙΖΑ

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Τελικά, το «άνοιγμα» του Απόστολου Πάνα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι δεν αποτελεί… εξαίρεση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ή εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση για συνεργασίες στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς.

Έτσι, η πολιτεύτρια του Κινήματος, Βάσια Αναστασίου, έκανε με τη σειρά της «άνοιγμα» στον ΣΥΡΙΖΑ ως πιθανό προγραμματικό συνεργάτη του ΠΑΣΟΚ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά», δήλωσε στο ραδιόφωνο του Alpha.

Πάντως, η ίδια τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένα αυτόνομο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, θέτοντας παράλληλα σαφείς «κόκκινες γραμμές» απέναντι στη ΝΔ, ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεννόησης με δυνάμεις της αντιπολίτευσης στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων.

Πολυφωνία στη Χαριλάου Τρικούπη…