Τζέφρι Έπσταϊν: Το κόλπο των 500 δολαρίων, οι ισχυροί δικηγόροι και το απόρρητο που «κλείδωνε» τα «μυστικά» του

Takeaways by to pontiki AI Έρευνα του Bloomberg αποκαλύπτει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν αξιοποιούσε τις λεγόμενες συμφωνίες «Kovel» για να εντάσσεται στον κύκλο επικοινωνιών που προστατεύονται από το δικηγορικό απόρρητο.

Μέσω αυτών των νομικών ρυθμίσεων, ο Έπσταϊν προσλήφθηκε ως εξωτερικός σύμβουλος με συμβολική αμοιβή 500 δολαρίων, ενώ παράλληλα διατηρούσε στενές επαφές με ισχυρούς πελάτες και μεγάλα δικηγορικά γραφεία.

Ο Λίον Μπλακ υπήρξε κεντρικό πρόσωπο σε αυτές τις συμφωνίες, καταβάλλοντας στον Έπσταϊν συνολικά 160 εκατομμύρια δολάρια για υπηρεσίες που σχετίζονταν με τον φορολογικό σχεδιασμό της περιουσίας του.

Παρά τη δημοσιοποίηση πολλών εγγράφων, το δικηγορικό απόρρητο εξακολουθεί να καλύπτει περίπου 200.000 σελίδες, εμποδίζοντας την πλήρη διαλεύκανση των δραστηριοτήτων του Έπσταϊν.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια συμφωνία με αμοιβή μόλις 500 δολαρίων βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας του Bloomberg για τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούσε σχέσεις με μεγάλα δικηγορικά γραφεία και νομικές συμφωνίες που μπορούσαν να καλύπτουν ορισμένες επικοινωνίες με δικηγορικό απόρρητο.

Το 2012, ενώ ήταν ήδη καταδικασμένος για σεξουαλικό αδίκημα, ο Έπσταϊν προσλήφθηκε ως εξωτερικός σύμβουλος από το σημερινό McDermott Will & Schulte, έπειτα από αίτημα του δισεκατομμυριούχου Λίον Μπλακ.

Η αμοιβή ήταν συμβολική: 500 δολάρια. Η σημασία της συμφωνίας, όμως, βρισκόταν αλλού. Μέσω τέτοιων ρυθμίσεων ένας εξωτερικός ειδικός μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθεί στον κύκλο των επικοινωνιών που προστατεύονται από το δικηγορικό απόρρητο.

Τι ήταν οι συμφωνίες Kovel

Οι λεγόμενες συμφωνίες «Kovel», που πήραν το όνομά τους από δικαστική υπόθεση του 1961, χρησιμοποιούνται όταν δικηγόροι χρειάζονται τη συνδρομή εξωτερικών ειδικών, όπως λογιστών ή οικονομικών συμβούλων.

Ο Έπσταϊν δεν ήταν ούτε δικηγόρος ούτε πελάτης του γραφείου. Τα έγγραφα, ωστόσο, δείχνουν ότι γνώριζε καλά τον συγκεκριμένο νομικό μηχανισμό και πρότεινε επανειλημμένα τέτοιες συμφωνίες σε επικοινωνίες με δικηγόρους και πιθανούς πελάτες.

Το Bloomberg εντόπισε στα αρχεία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης:

10 διαφορετικές τέτοιες συμφωνίες,

αναφορές σε ακόμη 4,

ενώ οι περισσότερες ήταν ανυπόγραφες και δεν είναι σαφές ποιες τέθηκαν τελικά σε ισχύ.

Στη συμφωνία του Μαΐου του 2012 προβλεπόταν ακόμη και το γεγονός της πρόσληψης του Έπσταϊν να παραμείνει εμπιστευτικό.

Ο ρόλος της Κάρλιν ΜακΚάφρι

Δύο από τις σχετικές επιστολές είχαν υπογραφεί από την Κάρλιν ΜακΚάφρι, γνωστή δικηγόρο σε φορολογικά και κληρονομικά ζητήματα.

Photo: mcdermottlaw.com

Σε μία από αυτές αναφερόταν ότι ο Έπσταϊν, ο λογιστής του Ρίτσαρντ Καν και ο επί χρόνια δικηγόρος του Ντάρεν Ίνταϊκ θα εργάζονταν υπό τις οδηγίες της και θα της έδιναν αναφορά.

Το McDermott Will υποστηρίζει ότι η ΜακΚάφρι δεν εκπροσώπησε ποτέ τον Έπσταϊν. Ωστόσο, επικοινωνίες που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν ότι λίγο μετά την επιστολή του 2012 ο Έπσταϊν άρχισε να συνεργάζεται στενά μαζί της σε υποθέσεις του Λίον Μπλακ.

Σε email του 2013, όταν ο Έπσταϊν τη διαβεβαίωνε ότι μπορούσε να εξασφαλίσει την παραμονή της στην ομάδα που εργαζόταν για τον Μπλακ, εκείνη του απάντησε χαρακτηρίζοντάς τον «καλό συνάδελφο».

Ο Λίον Μπλακ και τα 160 εκατ. δολάρια

Ο Λίον Μπλακ, συνιδρυτής της Apollo Global Management, είχε κεντρικό ρόλο στις συγκεκριμένες συμφωνίες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Έπσταϊν συμμετείχε σε σχεδιασμό που αφορούσε πιθανή φορολογική επιβάρυνση άνω του 1 δισ. δολαρίων για την περιουσία του Μπλακ.

Συνολικά, ο Μπλακ κατέβαλε στον Έπσταϊν σχεδόν 160 εκατ. δολάρια — περισσότερο από 300.000 φορές την αμοιβή των 500 δολαρίων που αναφερόταν στην αρχική επιστολή.

Σε συμφωνία του 2013, στην οποία εμπλέκονταν τα Paul, Weiss και McDermott Will, προβλεπόταν επίσης ότι ο Μπλακ θα πλήρωνε στον Έπσταϊν 23,5 εκατ. δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Οι διασυνδέσεις με ισχυρούς πελάτες

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Έπσταϊν δεν περιοριζόταν στις υποθέσεις του Μπλακ. Παρέπεμπε επίσης πλούσιους και ισχυρούς γνωστούς του σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία ως πιθανούς πελάτες.

Μεταξύ των ονομάτων που εμφανίζονται στις επικοινωνίες είναι:

Μορτ Ζούκερμαν

Άντριου Φάρκας

Μπένι Σαμπτάι

Τζέιμς Κοέν

Μπιλ Γκέιτς

Νόαμ Τσόμσκι

Κανένα από αυτά τα πρόσωπα δεν έχει κατηγορηθεί από τις αρχές για παράνομη πράξη σε σχέση με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Το Bloomberg επισημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως τα δικηγορικά γραφεία γνώριζαν ότι ο Έπσταϊν κακοποιούσε νεαρές γυναίκες όσο συνεργάζονταν μαζί του. Ούτε τα γραφεία ούτε οι δικηγόροι τους έχουν κατηγορηθεί από τις αρχές για παράνομη συμπεριφορά λόγω αυτής της σχέσης.

Περίπου 200.000 σελίδες παραμένουν απόρρητες

Παρότι εκατομμύρια σελίδες από τα αρχεία Έπσταϊν έχουν δημοσιοποιηθεί, μεγάλο μέρος του υλικού παραμένει εκτός δημόσιας θέας.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε τον Ιανουάριο ότι περίπου 200.000 σελίδες είχαν είτε υποστεί διαγραφές είτε δεν δημοσιοποιήθηκαν λόγω διαφόρων μορφών νομικού απορρήτου.

Παράλληλα, η περιουσία του Έπσταϊν έχει επικαλεστεί δικηγορικό απόρρητο για περισσότερα από 7.000 έγγραφα σε ομαδική αγωγή επιζωσών στο Μανχάταν.

Μεταξύ των επικοινωνιών που παραμένουν εμπιστευτικές περιλαμβάνονται δεκάδες email που αφορούν τον Μπραντ Καρπ, πρώην πρόεδρο του Paul, Weiss, και την Κάθριν Ρέμλερ, πρώην κορυφαία νομική σύμβουλο της Goldman Sachs. Κανείς από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί από τις αρχές για παράνομη πράξη.

Το κρίσιμο ερώτημα για το απόρρητο

Οι συμφωνίες Kovel μπορούν να αμφισβητηθούν δικαστικά και η ισχύς τους εξαρτάται από το κατά πόσο ο εξωτερικός ειδικός παρείχε πράγματι τεχνική βοήθεια απαραίτητη για την παροχή νομικών συμβουλών.

Ο καθηγητής Νομικής Τζορτζ Κοέν χαρακτήρισε τις συμφωνίες με τον Έπσταϊν ασυνήθιστα αόριστες ως προς τις υπηρεσίες που επρόκειτο να προσφέρει, ενώ ο Μπρους Γκριν, διευθυντής του Louis Stein Center for Law and Ethics στο Fordham, έθεσε το ερώτημα γιατί ο Έπσταϊν θεωρούνταν εξαρχής απαραίτητος για το έργο των δικηγόρων.

Επτά χρόνια μετά τον θάνατό του, το δικηγορικό απόρρητο παραμένει έτσι ένα από τα βασικά εμπόδια στην πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν, ενώ Αμερικανοί βουλευτές επιδιώκουν την αποκάλυψη πρόσθετου υλικού που εξακολουθεί να παραμένει εμπιστευτικό.

Διαβάστε επίσης

Ισραήλ: Προκλητική δήλωση Κατς, είπε πως ο στρατός «είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο στη Γάζα»

Γάζα: Στους 20 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας, δεκάδες εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τους 21 άξονες της ΕΕ για την επόμενη μέρα – Ο Καναδάς γίνεται «συνδεδεμένος εταίρος»