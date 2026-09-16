Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τους 21 άξονες της ΕΕ για την επόμενη μέρα – Ο Καναδάς γίνεται «συνδεδεμένος εταίρος»

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Η ασφάλεια, η Ουκρανία, η οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο βρέθηκαν στο επίκεντρο της ετήσιας ομιλίας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ταυτόχρονες γεωπολιτικές, οικονομικές, ενεργειακές και τεχνολογικές προκλήσεις, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, τις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης για την επόμενη περίοδο.

Η ετήσια ομιλία για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την κεντρική πολιτική τοποθέτηση της Επιτροπής για τον επόμενο χρόνο και συνοδεύεται από συζήτηση με τους ευρωβουλευτές.

Η φον ντερ Λάιεν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ικανότητά της να αποφασίζει και να δρα αυτόνομα, μειώνοντας στρατηγικές εξαρτήσεις και ενισχύοντας παράλληλα την άμυνα, την οικονομία, την τεχνολογία και τις διεθνείς συνεργασίες της. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η εμβάθυνση των σχέσεων με χώρες όπως ο Καναδάς.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε σειρά πρωτοβουλιών για την τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, ενώ αναφέρθηκε στη μετανάστευση, την ενέργεια, την κλιματική ανθεκτικότητα, τη δημοκρατία και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Οι 21 βασικοί θεματικοί άξονες της ομιλίας της

1. Ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και στρατηγική αυτονομία

Η φον ντερ Λάιεν έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη η Ευρώπη να μπορεί να αποφασίζει και να δρα με μεγαλύτερη ανεξαρτησία σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες γεωπολιτικές πιέσεις. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας δράσης συνδέθηκε με την οικονομία, την άμυνα, την ενέργεια, την τεχνολογία και τη μείωση στρατηγικών εξαρτήσεων.

2. Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια

Η πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις νέες μορφές απειλών, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, τα drones, οι υποδομές και άλλες υβριδικές ενέργειες, που απαιτούν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών.

3. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας

Η φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας, με τη συμμετοχή στενών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συστηματικότερη συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών απειλών και κρίσεων ασφαλείας.

4. Ουκρανία και ευρωπαϊκή στήριξη

Η Ουκρανία κατείχε σημαντική θέση στην ομιλία, με τη φον ντερ Λάιεν να επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα. Παράλληλα, συνέδεσε την ασφάλεια της Ουκρανίας με την ευρύτερη ασφάλεια της Ευρώπης και την ανάγκη να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή δράση απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

5. Νέα σχέση με τον Καναδά

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές προτάσεις της ομιλίας ήταν η προοπτική ο Καναδάς να γίνει ο πρώτος «συνδεδεμένος εταίρος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φον ντερ Λάιεν πρότεινε βαθύτερη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της τεχνολογίας, του εμπορίου και της οικονομικής ασφάλειας.

6. Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτέλεσε βασικό οικονομικό άξονα της ομιλίας. Η Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για επενδύσεις, καινοτομία και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, περιορίζοντας παράλληλα τις στρατηγικές εξαρτήσεις της Ένωσης.

7. Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς. Στόχος είναι να περιοριστούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

8. Εμπόριο και σχέσεις με την Κίνα

Η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στην ανάγκη διαφοροποίησης των εμπορικών σχέσεων της Ευρώπης και περιορισμού επικίνδυνων στρατηγικών εξαρτήσεων. Ειδικά σε σχέση με την Κίνα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων.

9. Τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς άξονες της ομιλίας. Η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα προσκαλέσει τις κορυφαίες εταιρείες και τα εργαστήρια ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε συζητήσεις για τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνολογία και την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης αυτονομίας.

10. Προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων, των διαδικτυακών παιχνιδιών και των AI chatbots. Η Επιτροπή προωθεί αυστηρότερους κανόνες για παιδιά κάτω των 15 ετών, με γονική εποπτεία και περιορισμούς ανάλογα με την ηλικία.

11. Μετανάστευση και άσυλο

Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την πρόταση για έναν νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης αντιμετώπισης σε περίπτωση μεγάλης και απότομης αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Ο μηχανισμός θα μπορούσε να ενεργοποιείται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ η πρόεδρος τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει ταυτόχρονα να διατηρεί τις θεμελιώδεις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

12. Προστασία των εξωτερικών συνόρων

Η προστασία των εξωτερικών συνόρων παρουσιάστηκε ως βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Η συζήτηση περιλαμβάνει την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών επιτήρησης και την καλύτερη προετοιμασία για καταστάσεις κατά τις οποίες η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης.

13. Μεσόγειος και ευκαιρίες για τους νέους

Η πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε έμφαση στη συνεργασία με τις χώρες της Μεσογείου και στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους. Η εκπαίδευση, η απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη παρουσιάστηκαν ως σημαντικά στοιχεία μιας μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής πολιτικής για την περιοχή.

14. Ενεργειακή ασφάλεια

Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέθηκε άμεσα με την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία. Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε την ανάγκη να μειωθούν οι εξαρτήσεις από εξωτερικούς προμηθευτές και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας απέναντι σε ενεργειακές κρίσεις.

15. Κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και στην ανάγκη η Ευρώπη να προετοιμαστεί καλύτερα. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που ανακοίνωσε περιλαμβάνονται ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για τους καύσωνες και η ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΕ στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών.

16. Δημοκρατία και ευρωπαϊκές αξίες

Η προστασία της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών αποτέλεσε οριζόντιο θέμα της ομιλίας. Η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς της απέναντι σε εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις.

17. Σερβία και κράτος δικαίου

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ευρωπαϊκές αξίες, η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στη Σερβία και στην ανάγκη σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου. Έκανε επίσης αναφορά στην προβολή προσώπων που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου, συνδέοντας το ζήτημα με τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις και αξίες.

18. Μέση Ανατολή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποτέλεσε επίσης μέρος της ομιλίας. Η φον ντερ Λάιεν καταδίκασε, μεταξύ άλλων, το σχέδιο εποικισμού στην περιοχή E1 και ενέταξε τις εξελίξεις στη συζήτηση για το διεθνές δίκαιο και τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς κρίσεις.

19. Νέες διεθνείς συμμαχίες

Η πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην οικοδόμηση ενός ευρύτερου δικτύου συνεργασιών. Η συνεργασία με τον Καναδά, αλλά και με άλλους εταίρους, παρουσιάστηκε ως τρόπος ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομικής και γεωπολιτικής ανθεκτικότητας σε έναν κόσμο αυξανόμενων ανταγωνισμών.

20. Νέοι, δεξιότητες και απασχόληση

Η απασχόληση και οι δεξιότητες των νέων εντάχθηκαν στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Επιτροπή επιδιώκει περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας, ώστε οι νέοι να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ευρώπης.

21. Μια Ευρώπη πιο ενωμένη και ανθεκτική

Κλείνοντας, η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε ως βασική κατεύθυνση την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στις πολλαπλές προκλήσεις. Η οικονομική ισχύς, η ασφάλεια, η τεχνολογική ανάπτυξη, η προστασία των πολιτών, η δημοκρατία και οι διεθνείς συνεργασίες παρουσιάστηκαν ως αλληλένδετα στοιχεία της προσπάθειας για μια Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγαλύτερη δυνατότητα να καθορίζει η ίδια την πορεία της.

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