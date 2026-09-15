Politico: Τα 7 πράγματα που θα πει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη σημαντικότερη φετινή ομιλία της – Από τους φράχτες για το μεταναστευτικό, ως τα όρια ηλικίας για τα social media

Takeaways by to pontiki AI Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εστιάζοντας στην κλιματική αλλαγή, την τεχνητή νοημοσύνη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Στον τομέα της μετανάστευσης, η πρόεδρος αναμένεται να προτείνει την ενίσχυση της Frontex, τη χρηματοδότηση συνοριακών υποδομών και τη θέσπιση πλαισίου για τη διαχείριση μαζικών μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, η ατζέντα περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επιβολή ηλικιακών περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς προστασία των ανηλίκων.

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Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει συνδέσει την πολιτική της παρακαταθήκη με τον στόχο να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανεξάρτητη σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Αύριο, Τετάρτη 16/9/26, θα πρέπει να εξηγήσει πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια — και ποια είναι τα επόμενα βήματα, επισημαίνει σε ανάλυσή του το Politico.

Καθώς η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με πολέμους, δασικές πυρκαγιές και τον Ντόναλντ Τραμπ, η φον ντερ Λάιεν θα χρησιμοποιήσει την έκτη ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης προκειμένου να παρουσιάσει την ατζέντα της: θωράκιση της Ευρώπης απέναντι στην κλιματική αλλαγή, κάλυψη της απόστασης από την Κίνα και τις ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη, επιτάχυνση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και μεταρρύθμιση των κανόνων για τη μετανάστευση.

Η ομιλία θα αναθεωρείται και θα ξαναγράφεται μέχρι σχεδόν τη στιγμή που θα εκφωνηθεί. Ωστόσο, με βάση συνομιλίες με περισσότερους από δώδεκα Ευρωπαίους αξιωματούχους, στους οποίους παραχωρήθηκε ανωνυμία ώστε να συζητήσουν τις προτεραιότητες και τα βασικά σημεία της προέδρου, αυτά είναι όσα έχει πληροφορηθεί η συντακτική ομάδα του POLITICO ότι θα πει.

Τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε στο επίκεντρο της εκτός έδρας συνεδρίασης της Επιτροπής στο Τερβίρεν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν σχεδιάστηκε η ομιλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη την ημέρα παρευρέθηκε και ο ειδικός σύμβουλος της Επιτροπής για τις βιομηχανικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, ο πρόεδρος της Siemens, Γιμ Χάγκεμαν Σνάμπε.

Σε ξεχωριστή συνάντηση των επικεφαλής των γραφείων των Επιτρόπων, κατά την οποία παρουσίασαν τις προτεραιότητες των χαρτοφυλακίων τους στον στενό συνεργάτη της φον ντερ Λάιεν, Μπγερν Ζάιμπερτ, ώστε να εξεταστεί η ένταξή τους στην ομιλία, συζητήθηκε και ο τρόπος παρουσίασης των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση.

Η ομάδα της φον ντερ Λάιεν ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής της Επιτροπής να παράσχουν επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για την ομιλία σχετικά με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που πιθανόν θα χαθούν και θα δημιουργηθούν καθώς διευρύνεται η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τις συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών.

Ανταγωνιστικότητα

Δύο χρόνια μετά τη σημαντική έκθεση του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι για το πώς μπορεί η ήπειρος να γίνει ξανά ανταγωνιστική, η φον ντερ Λάιεν αναμένεται να κάνει έναν απολογισμό των προσπαθειών της Επιτροπής της για την αντιμετώπιση της οικονομικής δυσπραγίας της Ευρώπης μέσω της απλοποίησης της γραφειοκρατίας.

Αναμένεται να μιλήσει για ένα ρυθμιστικό «βαθύ καθάρισμα του σπιτιού» και για την αρχή της «απλότητας εκ σχεδιασμού», ανέφερε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Ειλικρινά, πρέπει να παρουσιάσει κάτι πραγματικά ουσιαστικό», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι αυτή τη φορά η ανταγωνιστικότητα δεν θα είναι το κύριο θέμα της ομιλίας. Αυτή η θέση θα ανήκει στο…

Κλίμα

Καθώς η Ευρώπη βγαίνει από ένα εφιαλτικό καλοκαίρι, με τα ποτάμια της να στερεύουν και τα δάση της να καίγονται, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή —ένα από τα βασικά θέματα που συζήτησαν οι Επίτροποι της φον ντερ Λάιεν σε σεμινάριο νωρίτερα αυτόν τον μήνα για την προετοιμασία της ομιλίας— αναμένεται να έχει εξέχουσα θέση.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται ήδη σχέδιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Το πακέτο πολιτικής, που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου και αναμένεται να περιλαμβάνει μέτρα όπως ένα κοινό κλιματικό σενάριο που θα περιγράφει τις μελλοντικές συνθήκες για τις οποίες θα πρέπει να προετοιμαστούν οι χώρες της ΕΕ, καθώς και τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου, πιθανότατα θα αναφερθεί στην ομιλία — αν και δεν είναι ακόμη σαφές πόσες λεπτομέρειες θα δώσει η πρόεδρος.

Η έμφαση στο κλίμα έρχεται καθώς η Επιτροπή της φον ντερ Λάιεν επιχειρεί να υπερασπιστεί τον στόχο της για τη μείωση των εκπομπών έως το 2040, την ίδια στιγμή που αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από τη βιομηχανία και τις εθνικές κυβερνήσεις να περιορίσει το οικονομικό κόστος της πράσινης μετάβασης.

Ο Επίτροπος για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα δήλωσε στο POLITICO ότι η Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει πως ο σχεδιασμός θα «ενσωματωθεί στον πυρήνα» της ευρωπαϊκής και εθνικής χάραξης πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή θα λαμβάνεται υπόψη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για επενδύσεις σε υποδομές, νομοθεσία και άλλα ζητήματα.

Αξιωματούχος ανέφερε ότι η ομιλία θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει αναφορές στην ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων και στην κυκλική οικονομία.

Ο Επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν δήλωσε στο POLITICO ότι ελπίζει η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή να συμπεριληφθεί στην ομιλία της φον ντερ Λάιεν. «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα… για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, αλλά και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», είπε.

Εμπόριο

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που πλανώνται πάνω από την ομιλία της φον ντερ Λάιεν είναι εάν θα αναφερθεί στην Κίνα.

Στην ομιλία της το 2023, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή ξεκινούσε μια ιδιαίτερα σημαντική έρευνα κατά των επιδοτήσεων στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντίποινα από το Πεκίνο, το οποίο στόχευσε ευρωπαϊκές εξαγωγές όπως το χοιρινό κρέας και το μπράντι.

Αυτή τη φορά δεν αναμένεται κάτι αντίστοιχο, σύμφωνα με αξιωματούχο, και η φον ντερ Λάιεν δεν πρόκειται να ανακοινώσει νέα έρευνα. Το Πεκίνο δεν θα έχει ιδιαίτερα κεντρικό ρόλο στην ομιλία, αν και αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη η ΕΕ να επιταχύνει τις προσπάθειες διαφοροποίησης και ενδέχεται ακόμη και να αναφερθεί ονομαστικά στο υπό συζήτηση εργαλείο διαφοροποίησης της Επιτροπής.

Μετανάστευση

Η ομιλία της φον ντερ Λάιεν πραγματοποιείται στον απόηχο της κρίσης στη Θέουτα, κατά την οποία δεκάδες χιλιάδες μετανάστες εισήλθαν στην ισπανική επικράτεια, προκαλώντας έντονους πολιτικούς κραδασμούς σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ παρουσίασε στους συναδέλφους του Επιτρόπους έκθεση για τα διδάγματα από την κρίση κατά το σεμινάριο του Σώματος των Επιτρόπων αυτόν τον μήνα. Ήταν μάλιστα ο μοναδικός Επίτροπος που έκανε τέτοιου είδους παρουσίαση, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που μίλησε στο POLITICO.

Η φον ντερ Λάιεν αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία της για να ζητήσει την ενίσχυση της Frontex, της ευρωπαϊκής υπηρεσίας φύλαξης των συνόρων. Αυτό περιλαμβάνει την αύξηση, πάνω από το τριπλάσιο, του αριθμού των Ευρωπαίων συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων, στους 30.000 από περίπου 7.800 σήμερα, καθώς και ενδεχόμενη διεύρυνση της εντολής και των εξουσιών της Frontex, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους, ώστε ο οργανισμός να μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στα λεγόμενα «κέντρα επιστροφής» σε τρίτες χώρες.

Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι η φον ντερ Λάιεν θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για χρηματοδότηση συνοριακών υποδομών —με άλλα λόγια, φρακτών— με χρήματα της ΕΕ, κάτι που θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή στη μέχρι σήμερα στάση της Επιτροπής. Ένας αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι θα μπορούσε να προτείνει τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να χρηματοδοτούν κέντρα επιστροφής εκτός ΕΕ.

Ωστόσο, η πιο αμφιλεγόμενη ιδέα που εξετάζεται για να συμπεριληφθεί στην ομιλία, σύμφωνα με ανώτερο διπλωμάτη και αξιωματούχο της ΕΕ, είναι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για περιπτώσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης, το οποίο θα επέτρεπε την αναστολή ορισμένων κανόνων περί ασύλου και την επιτάχυνση των επιστροφών. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διατυπώσει παρόμοια ιδέα σε πρόσφατο άρθρο γνώμης στο POLITICO.

Άμυνα

Η άμυνα και η ασφάλεια αναμένεται επίσης να έχουν εξέχουσα θέση στην ομιλία, ενόψει της πολυαναμενόμενης Στρατηγικής Ασφάλειας που προβλέπεται να παρουσιαστεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Αρχικά, η στρατηγική αναμενόταν να παρουσιαστεί μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Η αναβολή της ενισχύει τις προσδοκίες ότι η φον ντερ Λάιεν θα χρησιμοποιήσει την ομιλία της για να προαναγγείλει ορισμένες από τις βασικές ιδέες και προτεραιότητές της.

Η Επιτροπή προετοιμάζει επίσης μια επικαιροποιημένη πολιτική για την Αρκτική, η οποία αναμένεται επί του παρόντος στις 20 Οκτωβρίου και έχει μετονομαστεί σε «Στρατηγική για τη Βόρεια Γειτονία και την Αρκτική», ώστε να αντικατοπτρίζει την ευρύτερη γεωγραφική της εστίαση. Η φον ντερ Λάιεν επέστρεψε πρόσφατα από τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι η Ευρώπη θέλει να αποκτήσει «μεγαλύτερη παρουσία στην Αρκτική».

Με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να παρίσταται, Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι η φον ντερ Λάιεν ενδέχεται να ανακοινώσει μαζί με την Οτάβα μια πρωτοβουλία για την ασφάλεια στην Αρκτική. «Η ασφάλεια και η άμυνα είναι πάντα το πεδίο στο οποίο αισθάνεται πιο άνετα», είπε ο αξιωματούχος.

Άλλος ανώτερος αξιωματούχος επισήμανε ότι, αφού η φον ντερ Λάιεν φιλοξενεί τον Κάρνεϊ, ένας «καλός οικοδεσπότης» προσφέρει δώρα — αν και δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει ποια ακριβώς θα ήταν αυτά τα «πολιτικά δώρα».

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η φον ντερ Λάιεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα χρησιμοποιήσει την ομιλία της για να παρουσιάσει σχέδια επιβολής ηλικιακών περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να κατατεθεί νομοθετική πρόταση ακόμη και την ίδια ημέρα.

Υπάρχουν πολλά δύσκολα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει, μεταξύ άλλων ποιο θα είναι το κατώτατο όριο ηλικίας και αν θα επιτραπεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ να καθορίζουν τα δικά τους ηλικιακά όρια.

Την περασμένη εβδομάδα, σε υπουργικό δείπνο στο Δουβλίνο, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένο όριο ηλικίας, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στο POLITICO.

Τη Δευτέρα, το POLITICO ανέφερε ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει την Πέμπτη έναν νέο ευρωπαϊκό νόμο, τον EU KIDS Act. Η πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κλιμακωτού συστήματος πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό γονική επίβλεψη για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η Επιτροπή είναι επίσης πιθανό να επεκτείνει τους ηλικιακούς περιορισμούς και σε άλλες υπηρεσίες, όπως οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε παιδικά χρόνια που διαμορφώνονται από αλγορίθμους», δήλωσε την Πέμπτη η φον ντερ Λάιεν.

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