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15.09.2026 11:45

Ένταση στη Βαλτική: Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας – Τραβούσε φωτογραφίες

15.09.2026 11:45
russian_frigate_new
φωτογραφία αρχείου

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Στρατιωτικές «φουρτούνες» έχουν σηκωθεί εδώ και λίγες ώρες στην Βαλτική, καθώς ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε χθες (14/9) δύο φωτοβολίδες προς δανέζικο στρατιωτικό ελικόπτερο σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Δανίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον στρατό της σκανδιναβικής χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, η μία από τις οποίες πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτό.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο Fennec εκτελούσε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας.

Οι φωτοβολίδες χρησιμοποιούνται συνήθως στη θάλασσα ως προειδοποιητικό σινιάλο.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν κατήγγειλε σήμερα την «ανεύθυνη ενέργεια της Ρωσίας» αναφορικά με ελικόπτερο πάνω από τη Βαλτική.

«Οι ρωσικές ενέργειας έχουν στόχο να εκφοβίσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα επιτύχουν. Δεν θα υποχωρήσουμε», δήλωσε σε ανακοίνωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο» και δήλωσε ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Από την πλευρά μας, η Δανία εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλα τα πλοία μπορούν να περνούν ειρηνικά από τα δανέζικα ύδατα, αλλά η Ρωσία μετακινεί σταδιακά τη γραμμή γι’ αυτό που θεωρείται αποδεκτή συμπεριφορά», δήλωσε ο ίδιος σε σημερινή ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι έχει καλέσει τον πρεσβευτή της Ρωσίας στη Δανία για συνάντηση σχετικά με το επεισόδιο. Η ρωσική πρεσβεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, το οποίο υποβλήθηκε εκτός του τακτικού ωραρίου λειτουργίας της.

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ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 13:49
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