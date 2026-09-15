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15.09.2026 10:21

Ιστορικό ρεκόρ… αιωνόβιων στην Ιαπωνία – Γυναίκες το 90%

15.09.2026 10:21
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Η Ιαπωνία πέρασε για πρώτη φορά το όριο των 100.000 κατοίκων ηλικίας 100 ετών και άνω, καταγράφοντας ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο στη γήρανση του πληθυσμού της. Την ίδια στιγμή, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ολοένα βαθύτερη δημογραφική κρίση, καθώς η γεννητικότητα υποχώρησε την περασμένη χρονιά σε ιστορικό χαμηλό.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας, οι πολίτες ηλικίας 100 ετών και άνω ανέρχονταν την 1η Σεπτεμβρίου σε 107.677.

Για πρώτη φορά πάνω από το όριο των 100.000

Η τελευταία κυβερνητική έρευνα, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα των Ηλικιωμένων, καταγράφει για πρώτη φορά περισσότερους από 100.000 αιωνόβιους και υπεραιωνόβιους στη χώρα.

Πρόκειται για ιστορική επίδοση, καθώς το συγκεκριμένο όριο δεν είχε ξεπεραστεί ποτέ από το 1963, όταν άρχισαν να τηρούνται οι σχετικές στατιστικές.

Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα καταγράφει, μάλιστα, νέο ρεκόρ για 56η συνεχόμενη χρονιά.

Γυναίκες το 90% των αιωνόβιων

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι και το στοιχείο που αφορά την αναλογία ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το 90% των πολιτών ηλικίας 100 ετών και άνω είναι γυναίκες.

Η Ιαπωνία διαθέτει έναν από τους γηραιότερους πληθυσμούς στον κόσμο. Με μέσο όρο ηλικίας τα 49,9 έτη, βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω από το Μονακό, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σε ιστορικό χαμηλό η γεννητικότητα

Την ίδια ώρα, η τάση στις νεότερες ηλικίες κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούνιο έδειξαν ότι η γεννητικότητα στην Ιαπωνία μειώθηκε ακόμη περισσότερο την περασμένη χρονιά, φτάνοντας σε ιστορικό χαμηλό.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το μέγεθος της δημογραφικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ιαπωνία, η οποία αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Πιέσεις σε εργασία, πρόνοια και φορολογική βάση

Η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη χαμηλή γεννητικότητα δημιουργεί σειρά σοβαρών προβλημάτων για τη χώρα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ελλείψεις εργατικών χεριών, η αύξηση του κόστους για την κοινωνική πρόνοια, καθώς και η συρρίκνωση της φορολογικής βάσης.

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