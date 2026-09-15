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ΚΟΣΜΟΣ

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15.09.2026 09:23

Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά – Επιπλέον δασμούς 50% βάζει ο Τραμπ σε καναδέζικα προϊόντα

15.09.2026 09:23
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Η Ουάσινγκτον αύξησε σήμερα τους τελωνειακούς δασμούς σε μια σειρά καναδικών προϊόντων στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σε ορισμένα τυριά, γούνες ζώων, μηχανοκίνητα σκάφη, προϊόντα με βάση το χαρτί ή τον χάλυβα επιβάλλεται πλέον επιπρόσθετος δασμός 50% κατά την εισαγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντιθέτως εξαιρούνται εμπορεύματα που είχαν στοχοθετηθεί από έναν ίδιου εύρους επιπρόσθετο δασμό. Πρόκειται για το χαρτί υγείας, το τσιμέντο ή ακόμα το ουίσκι σε δοχεία άνω των τεσσάρων λίτρων.

Οι αλλαγές αυτές ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφού η Οτάβα επέβαλε τελωνειακούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ως απάντηση σε επιπρόσθετους δασμούς που είχαν προηγουμένως επιβληθεί από την Ουάσινγκτον.

Θυμωμένη επειδή ο Καναδάς απάντησε, η αμερικανική κυβέρνηση προβλέπει επίσης να απαγορεύσει από τις 29 Σεπτεμβρίου την εισαγωγή ορισμένων καναδικών προϊόντων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει οινοπνευματώδη ποτά, ένα γαλακτοκομικό προϊόν όπως ο ορός γάλακτος και οι μοτοσικλέτες άνω των 800 κυβικών εκατοστών.

Έχοντας στα σύνορά της τη μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά, η καναδική οικονομία έχει αναπτύξει εδώ και δεκαετίες μεγάλη εξάρτηση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου διοχετεύονται σχεδόν τα τρία τέταρτα των εξαγωγών της.

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