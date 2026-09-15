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15.09.2026 08:57

Νέα Υόρκη: Επεισοδιακή πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας – Ο CEO της Ένωσης Σχεδιαστών έκανε κεφαλοκλείδωμα και έκλεισε το στόμα σε ακτιβιστές της PETA (videos)

15.09.2026 08:57
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Επεισοδιακή εξέλιξη είχε η παρουσίαση της φθινοπωρινής-χειμερινής συλλογής 2026 της εταιρείας COS στα πλαίσια της Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA), Στίβεν Κολμπ, έκρινε… σκόπιμο να ακινητοποιήσει με κεφαλοκλείδωμα ακτιβιστές της φιλοζωικής οργάνωσης PETA.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν διαδηλωτές της PETA εμφανίστηκαν ξαφνικά κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα κατά της μάρκας που ανήκει στη H&M.

Σε βίντεο από το επεισόδιο, φαίνεται ο Κολμπ αρχικά να σπρώχνει έναν διαδηλωτή μακριά από την πασαρέλα, να τον ακινητοποιεί σε μια γωνία και να του κλείνει το στόμα με το χέρι, πριν να τον παραλάβουν άνδρες ασφαλείας και να τον απομακρύνουν.

Σε επόμενο βίντεο, ο Κολμπ φαίνεται να ακινητοποιεί μία γυναίκα που φώναζε «προστατέψτε τα πρόβατα, βγάλτε το μαλλί από την πασαρέλα».

Αφού της έπιασε και τα δύο χέρια και την έριξε στο πάτωμα, πριν την ακινητοποιήσει με τα πόδια του και της κλείσει το στόμα.

«Αντέδρασα με ακατάλληλο τρόπο»

Μετά την έκταση που πήρε το συμβάν, ο Κολμπ τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης στο Instagram στην οποία, μεταξύ άλλων, έγραψε: «Αντέδρασα με ακατάλληλο τρόπο σε ένα περιστατικό σε επίδειξη νωρίτερα σήμερα. Δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα να το κάνω. Έπρεπε να είχα αφήσει την ομάδα ασφαλείας να διαχειριστεί την κατάσταση».

«Ο επικεφαλής του CFDA, Κολμπ, αντέδρασε επιθετικά απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές, επιβεβαιώνοντας έτσι την καταγγελία της PETA ότι η βιομηχανία της μόδας είναι ασυνείδητα βίαιη. Ίσως λόγω εσωτερικής κριτικής, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και τώρα η PETA θα επιδιώξει συνάντηση μαζί του και θα του ζητήσει να παρακολουθήσει υλικό από τις 17 έρευνές μας για τη βιομηχανία μαλλιού, που δείχνουν πρόβατα να δέχονται γροθιές, κλωτσιές και να τραυματίζονται σοβαρά για την παραγωγή μαλλιού, με την ελπίδα ότι θα αντιληφθεί πως πρέπει να ληφθούν μέτρα», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος της PETA στη Daily Mail.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο άνδρας διαδηλωτής που ακινητοποιήθηκε ονομάζεται Μέισον Μελίτο και είναι υπεύθυνος εκστρατειών της PETA. Ο ίδιος δήλωσε στους ΝΥΤ ότι «δεν υπέστη σωματική βλάβη», αλλά χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό» ανακοινώνοντας ότι η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων θα καταθέσει μήνυση κατά του Κολμπ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σημειώθηκε ένα δυσάρεστο περιστατικό κατά τη διάρκεια της επίδειξης της COS. Η ασφάλεια των καλεσμένων, των συναδέλφων και των συμμετεχόντων μας ήταν πάντοτε η κύρια προτεραιότητά μας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σε συνεργασία με την ομάδα ασφαλείας της», σημείωσε εκπρόσωπος του Ομίλου H&M

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