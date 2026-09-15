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15.09.2026 08:50

Γιώργος Μαζωνάκης: «Φύλλο και φτερό» τα οικονομικά των γιατρών – Τι ψάχνει η ΑΑΔΕ

15.09.2026 08:50
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Στο μικροσκόπιο έχουν θέσει οι αρμόδιες αρχές τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων, στην οδό Καρνεάδου, έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ έχει… εγκαταστήσει ελεγκτές, οι οποίοι εξετάζουν τα πάντα (τραπεζικούς λογαριασμούς, παραστατικά, αποδείξεις και τιμολόγια, πελατολόγιο, κ.λπ.), προκειμένου να διαπιστώσουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, πιθανές φορολογικές ατασθαλίες (π.χ. πληρωμές από ασθενείς προερχόμενους από το εξωτερικό), αλλά και τις οικονομικές ροές από και προς τους δύο γιατρούς.

Από τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο τιμοκατάλογος των δύο γιατρών ήταν αρκετά «τσουχτερός», καθώς μια απλή επίσκεψη χρεωνόταν από 300 ευρώ και άνω, ενώ η πλασμαφαίρεση, στην οποία φέρεται να υποβαλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν υπέστη ανακοπή, συνολικά θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 15.000 ευρώ (ένας κύκλος 3-6 εβδομάδων) συν τις σχετικές εξετάσεις. Αφού ελεγχθούν όλα τα στοιχεία, θα γίνει αναγωγή στη 15ετία και αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Οι αρχές αναμένεται να ελέγξουν εξονυχιστικά τα ψηφιακά στοιχεία που έχουν κατασχέσει από το ιατρείο της Καρνέαδου (σκληροί δίσκοι, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κ.λπ.) προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ψηφιακά ίχνη, τα οποία θα αποτυπώνουν παρασπονδίες ή αναντιστοιχίες με τα δηλωθέντα. Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση αυτή θα τραβήξει σε βάθος, καθώς πλέον εξετάζονται όλες οι πιθανές διαστάσεις της.

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