Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Κόνιτσα – Νέες αναζωπυρώσεις στην Τραπεζίτσα

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Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (14/9) στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στις 31 Αυγούστου στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας και εξακολουθεί να καίει για 16η μέρα στην περιοχή.

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου, με το μέτωπο να έχει κατέβει μέσα στη χαράδρα του Αώου, καίγοντας πυκνή βλάστηση στις απότομες πλαγιές πάνω από το ποτάμι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πυκνοί καπνοί κάλυψαν τη χαράδρα, ενώ μετά τη δύση του ηλίου οι εστίες της φωτιάς έγιναν ορατές από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Κόνιτσας και στις αρμόδιες αρχές.

Το ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο ανάγλυφο της περιοχής δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής.

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