Ανδρέας Γεωργίου: «Συζητούσαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει ένα guest στη νέα μας σειρά» (Video)

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Για τη νέα του σειρά «Μπλε Ώρες» μίλησε ο Ανδρέας Γεωργίου, ενώ αναφέρθηκε και στη δεύτερη καινούργια του παραγωγή, το «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», δηλώνοντας περήφανος για την καλλιτεχνική του διαδρομή και για όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα.

Καλεσμένος της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο «Studio στις 3», ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας ότι συζητούσε με τον εκλιπόντα τραγουδιστή να πραγματοποιήσει μια guest εμφάνιση στη σειρά.

«Είμαι πολύ περήφανος για τη διαδρομή μου. Δεν έχω την ανάγκη να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Επιτυχία για εμένα είναι να κοιμάμαι με καθαρή τη συνείδησή μου» είπε αρχικά.

«Η Χρύσα Ρώπα θα είναι στο μόνιμο καστ. Συζητούσαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει μία γκεστ εμφάνιση» πρόσθεσε, αναφερόμενος στη δεύτερη σειρά του, το «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

«Κάποιοι δικοί μου με είπαν τρελό για το καστ στις “Μπλε Ώρες”. Η Βάνα Μπάρμπα δέχτηκε αμέσως να παίξει στη σειρά. Διεκδικώ πάντα ένα σταθερό τηλεοπτικό ραντεβού. Θα σηκώσω το τηλέφωνο και θα ευχηθώ “καλή επιτυχία” στον ανταγωνισμό» τόνισε.

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