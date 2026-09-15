Επιστροφή ενοικίου: Αντίστροφη μέτρηση για διορθώσεις στην ΑΑΔΕ – Οι παγίδες που κόβουν την ενίσχυση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι ενοικιαστές να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να τους κοστίσουν την επιστροφή ενός ενοικίου. Μετά την ημερομηνία αυτή η ΑΑΔΕ θα έχει ουσιαστικά την εικόνα πάνω στην οποία θα «τρέξει» ο αυτόματος υπολογισμός της ενίσχυσης που θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου.

Το ποσό μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ ξεχωριστή επιστροφή έως 800 ευρώ προβλέπεται για φοιτητική κατοικία.

Το κρίσιμο για τους δικαιούχους είναι να συμφωνούν τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τα ποσά που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης.

Η επιστροφή υπολογίζεται με βάση τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025 και δηλώθηκαν στο φετινό Ε1. Για την κύρια κατοικία λαμβάνονται υπόψη οι κωδικοί 811-816 και για τη φοιτητική κατοικία οι κωδικοί 817-822.

Πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος του αριθμού του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και του συνολικού ποσού ενοικίων που αναγράφεται στη δήλωση. Εάν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις, οι φορολογούμενοι μπορούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση των συγκεκριμένων στοιχείων.

Περισσότερη προσοχή χρειάζεται από όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στο 2025 ή τροποποίησαν τη μίσθωσή τους. Στο Ε1 πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σωστά τόσο οι διαφορετικές περίοδοι μίσθωσης όσο και τα ποσά που καταβλήθηκαν.

Έλεγχος απαιτείται και στο IBAN που έχει δηλωθεί στο myAADE, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα όταν έρθει η ώρα της αυτόματης πίστωσης.

Αντίστοιχα, στις φοιτητικές κατοικίες πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά τα στοιχεία της μίσθωσης και του εξαρτώμενου τέκνου.

Ο υπολογισμός είναι σχετικά απλός: η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025.

Έτσι, για ετήσιο ενοίκιο 6.000 ευρώ η επιστροφή διαμορφώνεται στα 500 ευρώ, ενώ για 7.200 ευρώ φτάνει τα 600 ευρώ.

Υπάρχουν, ωστόσο, πλαφόν. Το ανώτατο ποσό είναι 800 ευρώ για δικαιούχο χωρίς παιδιά, 850 ευρώ με ένα παιδί και 900 ευρώ με δύο παιδιά, ενώ προστίθενται 50 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Για φοιτητική κατοικία μπορεί να καταβληθεί επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά κατοικία.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Η διαδικασία δεν στηρίζεται μόνο σε όσα έχει γράψει ο ενοικιαστής στο Ε1. Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τη φορολογική δήλωση του μισθωτή με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του ιδιοκτήτη.

Εάν το ποσό που αναγράφεται στο Ε1 του ενοικιαστή είναι υψηλότερο τόσο από εκείνο του μισθωτηρίου όσο και από αυτό που δήλωσε ο εκμισθωτής, θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο τελευταία ποσά.

Σε καμία περίπτωση, πάντως, η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 του ποσού που έχει δηλώσει ο ίδιος ο ενοικιαστής.

Τα εισοδηματικά όρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο και τις 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι, τέλος, οι κυρώσεις για ανακριβή στοιχεία. Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ψευδή δεδομένα για κύρια ή φοιτητική κατοικία θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρη την ενίσχυση με ετήσιο επιτόκιο 8,76% και θα αποκλείονται από το μέτρο για τρία χρόνια.

Με την προθεσμία να εκπνέει στο τέλος Σεπτεμβρίου, ένας τελευταίος έλεγχος σε Ε1, μισθωτήριο και IBAN μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την πληρωμή του Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Καλπάζει ο πληθωρισμός: Στο 3,5% το 2026

Διορθώσεις-«ανάσα» στο τεκμαρτό: Τι αλλάζει για ταξί, λαϊκές και ελεύθερους επαγγελματίες

Ακίνητα: «Πρωταθλήτρια» στις αυξήσεις και η Ελλάδα, +24,5% ανέβηκαν οι κατοικίες σε 3 χρόνια – Τι δείχνει η παγκόσμια κατάταξη