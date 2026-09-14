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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

14.09.2026 09:50

Διορθώσεις-«ανάσα» στο τεκμαρτό: Τι αλλάζει για ταξί, λαϊκές και ελεύθερους επαγγελματίες

14.09.2026 09:50
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Πίσω από τις κλειστές πόρτες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η γραμμή είναι πλέον σαφής: το οριζόντιο «τσουβάλιασμα» των ελεύθερων επαγγελματιών στο τεκμαρτό εισόδημα δημιούργησε στρεβλώσεις που δεν μαζεύονται πλέον, παρά μόνο με διορθωτικές παρεμβάσεις.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις και τα παράλογα φορολογικά ραβασάκια της πρώτης εφαρμογής, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να «μαζέψει» τις πιο κραυγαλέες αδικίες. Στο στόχαστρο των αλλαγών μπαίνουν τώρα επαγγελματικές ομάδες που είδαν τα εισοδήματά τους να φορολογούνται με βάση μια πλασματική πραγματικότητα.

Ταξί: Τέλος στη διπλή φορολόγηση των συνιδιοκτητών

Μέχρι σήμερα, το σύστημα λειτουργούσε με μια πρωτοφανή παραδοξότητα: αν δύο επαγγελματίες μοιράζονταν μια άδεια ταξί (50%-50%), η εφορία αντιμετώπιζε τον καθένα ξεχωριστά σαν να είχε το 100% της εκμετάλλευσης.

Τι αλλάζει: Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα «σπάει» πλέον αναλογικά. Ο ιδιοκτήτης θα φορολογείται αυστηρά και μόνο για το ποσοστό της άδειας που του ανήκει.

Το όφελος: Σταματά η διπλή χρέωση στην ίδια άδεια και η τεχνητή διόγκωση των οφειλών.

Λαϊκές αγορές: Φόρος με το ημερολόγιο στο χέρι

Για τους πωλητές των λαϊκών αγορών, η οριζόντια δωδεκάμηνη φορολόγηση αποδείχθηκε εκτός πραγματικότητας, καθώς η δραστηριότητά τους εξαρτάται από τις ημέρες λειτουργίας των αγορών και τις άδειες που κατέχουν.

Τι αλλάζει: Ο υπολογισμός αποσυνδέεται από τον αυστηρό ετήσιο χρόνο και προσδένεται στον πραγματικό αριθμό ημερών εργασίας.

Το όφελος: Όσοι δουλεύουν περιορισμένες ημέρες την εβδομάδα ή αντιμετωπίζουν εποχικές διακυμάνσεις, θα βλέπουν το τεκμαρτό τους να προσαρμόζεται στα πραγματικά τους μεροκάματα.

Ποιες άλλες κατηγορίες μπαίνουν στο «χειρουργείο»

Οι παρεμβάσεις δεν σταματούν εκεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κι άλλες κατηγορίες που «αιμορραγούν» φορολογικά:

Εποχικά επαγγέλματα: Εξετάζεται ειδικός συντελεστής για όσους δουλεύουν λίγους μήνες τον χρόνο (π.χ. τουρισμός, εστίαση σε νησιά).

Μικροί οικισμοί: Διεύρυνση των απαλλαγών για όσους κρατούν ανοιχτά μαγαζιά σε απομακρυσμένα χωριά.

Αμφισβήτηση τεκμηρίου: Απλοποίηση της γραφειοκρατικής «Οδύσσειας» στην ΑΑΔΕ για όσους επικαλούνται λόγους υγείας, στρατό ή ζημιές.

Οι τελικές αποφάσεις και οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να λειάνει τις γωνίες ενός μέτρου που εξακολουθεί να προκαλεί τριγμούς στην αγορά.

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Οι φούσκες των δισ. και η αγορά της άδειας τσέπης

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