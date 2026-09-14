Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια βρέθηκαν η Άντζελα Δημητρίου και η κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Η σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στη λαϊκή αγρυπνία, όπου από νωρίς έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη. Η αγρυπνία ξεκίνησε μετά τις 20:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Η Άντζελα Δημητρίου έφτασε εμφανώς συντετριμμένη, με τη συγκίνησή της να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Η ίδια θέλησε να βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη και να του απευθύνει το δικό της τελευταίο «αντίο».
Διαβάστε επίσης:
Κατερίνα Λιόλιου: Μετέφερε τη συναυλία στα Ιωάννινα για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο πρώτος του βιολιστής που έγινε ιερέας – Το συγκινητικό «αντίο» παίζοντας τραγούδι του (Video)
Σοκάρει η Σάντρα Μπούλοκ: «Πήγαινα σε οντισιόν για κάθε ανώμαλο, μου ζητούσαν να κατεβάσω το παντελόνι μου»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.