Γάζα: Θύελλα στο Ισραήλ για το «NAZA» που καταγγέλλει σκοτωμούς αμάχων – Υπουργός ζητά αφαίρεση ιθαγένειας από τους σκηνοθέτες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή κίνηση απέναντι στους δημιουργούς ενός ντοκιμαντέρ που καταγράφει σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ Μίκι Ζοχάρ ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την αφαίρεση της ισραηλινής ιθαγένειας από τους σκηνοθέτες Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, κατηγορώντας τους ακόμη και για «προδοσία του κράτους».

Το ντοκιμαντέρ «NAZA», το οποίο απέσπασε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι περιγράφουν πρακτικές που, σύμφωνα με την ταινία, οδηγούν στον θάνατο μεγάλου αριθμού αμάχων στη Γάζα.

«Θα ενεργήσω αμέσως για να τους αφαιρεθεί η ιθαγένεια»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μίκι Ζοχάρ δήλωσε ότι θα κινηθεί «αμέσως» για την αφαίρεση της ισραηλινής ιθαγένειας των δύο σκηνοθετών.

Ο Ισραηλινός υπουργός κατηγόρησε τους δημιουργούς ότι επιχειρούν να «βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι η στάση τους συνιστά «προδοσία κατά του κράτους».

Η επίθεση δεν περιορίστηκε στον υπουργό Πολιτισμού.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εξαπέλυσε επίσης σφοδρή επίθεση κατά των δύο δημιουργών, γράφοντας στο Χ: «Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε!».

Ο ακροδεξιός υπουργός πρόσθεσε: «Είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας η Χαμάς στη Γάζα, θα σας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκαλιές».

Οι δημιουργοί είχαν συνεργαστεί και στο βραβευμένο «No Other Land»

Οι Αμπραχάμ και Σορ είναι ερευνητές δημοσιογράφοι και είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και στο βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «No Other Land» του 2024, το οποίο αφορούσε τη βία των ισραηλινών αρχών και των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η νέα ταινία τους, «NAZA», στρέφει το βλέμμα στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση υπόπτων.

Τι αποκαλύπτει το «NAZA»

Το διάρκειας 80 λεπτών ντοκιμαντέρ στηρίζεται στις ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με όσα περιγράφουν οι μάρτυρες, τεχνολογικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό μέσω κινητών τηλεφώνων προσώπων που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και των οικογενειών τους.

Οι μαρτυρίες που παρουσιάζονται στην ταινία υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για πλήγματα στα σπίτια των υπόπτων, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο και άμαχοι που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο.

Όπως αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ, ο όρος «NAZA» αποτελεί ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται εντός του ισραηλινού στρατού για τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που αναμένεται να σκοτωθούν σε ένα πλήγμα.

Ένας από τους μάρτυρες υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικοί διαθέτουν εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να γνωρίζουν, για κάθε κατοικία στη Γάζα, πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στο εσωτερικό της και, κατά συνέπεια, πόσοι ενδέχεται να πληγούν σε περίπτωση βομβαρδισμού.

Το νομικό πλαίσιο για την αφαίρεση ιθαγένειας

Η αφαίρεση της ισραηλινής ιθαγένειας προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας, αν και εφαρμόζεται σπάνια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ επικύρωσε το 2022 τη δυνατότητα αφαίρεσης της ιθαγένειας από πρόσωπα που κρίθηκε ότι επέδειξαν έλλειψη «νομιμοφροσύνης», μεταξύ άλλων μέσα από πράξεις κατασκοπείας ή προδοσίας.

Το σχετικό νομικό πλαίσιο διευρύνθηκε το 2023, ώστε να καλύπτει και πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για «τρομοκρατία».

Για να ολοκληρωθεί μια τέτοια διαδικασία απαιτείται αίτημα του υπουργού Εσωτερικών, έγκριση από τον υπουργό Δικαιοσύνης και επικύρωση από τα δικαστήρια.

Καταχειροκροτήθηκε στη Βενετία – Απορρίπτει τις καταγγελίες ο ισραηλινός στρατός

Το «NAZA» προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, καταχειροκροτήθηκε επί 25 λεπτά, ενώ απέσπασε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής.

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, ο ισραηλινός στρατός απέρριψε «κατηγορηματικά» τις καταγγελίες περί μαζικής θανάτωσης αμάχων στη Γάζα, υπερασπιζόμενος τη δράση του.

Διαβάστε επίσης:

Αντώνης Ρέμος: «Σείστηκε» η παραλία Θεσσαλονίκης από τους δεκάδες χιλιάδες θεατές της συναυλίας του – H συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video/Εικόνες)

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε για τα «κορίτσια» των φυλακών Κορυδαλλού (Video)

«Καλό ταξίδι, Γιώργο»: Ο Γιάννης Κότσιρας αποχαιρέτησε επί σκηνής τον Μαζωνάκη – Η άγνωστη ιστορία που αποκάλυψε πρώτη φορά (Video)