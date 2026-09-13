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13.09.2026 00:08

Αντώνης Ρέμος: «Σείστηκε» η παραλία Θεσσαλονίκης από τους δεκάδες χιλιάδες θεατές της συναυλίας του – H συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video/Εικόνες)

13.09.2026 00:08
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Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με την οποία ο δημοφιλής καλλιτέχνης γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή.

Η βραδιά ξεκίνησε με καθυστέρηση, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε νωρίτερα στην πόλη, αλλά και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου στις κερκίδες δημιούργησαν προβλήματα και επέβαλαν την καθυστέρηση της έναρξης για λόγους ασφαλείας.

Όταν τελικά ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή, αποθεώθηκε από το πλήθος.

«Τα καταφέραμε. Εμείς αντέχουμε όλες τις δυσκολίες γιατί όλα τα κατακτήσαμε με πολλή δυσκολία», ανέφερε κατά την έναρξη της εμφάνισής του.

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες χιλιάδες στη Νέα Παραλία για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Από όλη την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη

Η συναυλία προσέλκυσε όχι μόνο κατοίκους της Θεσσαλονίκης, αλλά και επισκέπτες από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Δεκάδες λεωφορεία έφτασαν στην πόλη μεταφέροντας θαυμαστές του τραγουδιστή, ενώ στη μεγάλη μουσική βραδιά έδωσαν το «παρών» και επισκέπτες από το εξωτερικό.

Ο κόσμος απλώθηκε σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου, καθώς η περιοχή γύρω από τη σκηνή δεν μπορούσε να χωρέσει το σύνολο των θεατών.

«Θα είμαι συνέχεια εδώ, δεν θα αλλάξω αυτή την πόλη. Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα δείχνει τη δύναμή της», είπε ο Αντώνης Ρέμος, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες χιλιάδες στη Νέα Παραλία για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Δέκα γιγαντοοθόνες για τους θεατές

Για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία και όσοι βρίσκονταν μακριά από την κεντρική εξέδρα, είχαν τοποθετηθεί δέκα γιγαντοοθόνες σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Οι οθόνες κάλυπταν μια απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων, μεταφέροντας την εικόνα της συναυλίας σε μεγάλο τμήμα της παραλιακής ζώνης.

Η μαζική προσέλευση προκάλεσε παράλληλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Καθώς πλήθος κόσμου είχε καταλάβει ακόμη και το οδόστρωμα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, με την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές εκτροπές.

Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο ο Αντώνης Ρέμος συνδέεται καλλιτεχνικά.

«Γιώργο, έφυγες νωρίς», είπε εμφανώς συγκινημένος ο τραγουδιστής, αφιερώνοντας μέρος της συναυλίας στον συνάδελφό του.

Στη μεγάλη μουσική βραδιά συμμετείχαν επίσης γνωστοί Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, δίνοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον εορτασμό των 30 χρόνων της καλλιτεχνικής διαδρομής του Αντώνη Ρέμου.

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες χιλιάδες στη Νέα Παραλία για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

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Αντώνης Ρέμος: «Σείστηκε» η παραλία Θεσσαλονίκης από τους δεκάδες χιλιάδες θεατές της συναυλίας του – H συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video/Εικόνες)

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