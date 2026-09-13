search
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 02:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2026 00:23

Επεισόδια στο Πόρτσμουθ: Ακροδεξιοί επιτέθηκαν σε αντιφασίστες διαδηλωτές

13.09.2026 00:23
epeisodia agglia (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πόρτσμουθ, όταν ακροδεξιοί διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης καταδίωξαν μέλη αντιρατσιστικής συγκέντρωσης στους δρόμους της πόλης. Η αστυνομία παρενέβη για να κρατήσει χωριστές τις δύο πλευρές, ενώ έγιναν συλλήψεις.

Οι δύο συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν έξω από το δημαρχείο. Όταν οι αντιρατσιστές αποχώρησαν, περίπου 100 άτομα από τη συγκέντρωση κατά της μετανάστευσης τους ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συμπλοκές.

Η αστυνομία είχε επιβάλει ειδικούς περιορισμούς στις διαδηλώσεις, μεταξύ των οποίων απαγόρευση κάλυψης του προσώπου. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 76χρονος για απόκρυψη της ταυτότητάς του και ένας 33χρονος για παρεμπόδιση δρόμου. Έγινε επίσης σύλληψη για φθορά αστυνομικού οχήματος.

Η νέα ένταση έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τα επεισόδια στην ίδια πόλη, όταν διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς κατά την άφιξη μεταναστών που είχαν διασχίσει τη Μάγχη από τη Γαλλία με μικρό σκάφος. Αστυνομικοί είχαν τραυματιστεί και οχήματα είχαν υποστεί ζημιές.

Οι κινητοποιήσεις στο Πόρτσμουθ και το Ντόβερ συνδέονται με την ένταση γύρω από τις αφίξεις μεταναστών με μικρά σκάφη στη Βρετανία. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα προστατεύσει το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία, αλλά δεν θα ανεχθεί ενέργειες που υποκινούν βία.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Χιλή: Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας (Video)

Ουκρανία: Ο Κούσνερ ελπίζει να ανακοινώσει τα επόμενα στάδια στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου

Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός 4χρονος έπειτα από πτώση από τον 6ο όροφο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει επεκταθεί και στις ερήμους της Αφρικής

epeisodia agglia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Πόρτσμουθ: Ακροδεξιοί επιτέθηκαν σε αντιφασίστες διαδηλωτές

remos thess (1)
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αντώνης Ρέμος: «Σείστηκε» η παραλία Θεσσαλονίκης από τους δεκάδες χιλιάδες θεατές της συναυλίας του – H συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video/Εικόνες)

kausima-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Κλιμακώνεται η ενεργειακή κρίση λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή – Ανησυχία για την τιμή του φυσικού αερίου

leontas venice (1)
ΣΙΝΕΜΑ

Στη δανέζικη ταινία «Woman Unknown» o Χρυσός Λέοντας του 83ου Κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας – Ειδικό βραβείο στο ντοκιμαντέρ NAZA

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

adonis-georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για υπόθεση Μαζωνάκη: «Το ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια και επί Πολάκη» – Τι λέει για ιατρικό τουρισμό και... Τουρκία

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ: «Φασίστας» ο Τραμπ, λέει η Ιλχάν Ομάρ - Media
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η βουλευτής των Δημοκρατικών, Ίλχαν Ομάρ κατηγορείται ότι «παντρεύτηκε τον αδελφό της»

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 00:39
drone (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει επεκταθεί και στις ερήμους της Αφρικής

epeisodia agglia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Πόρτσμουθ: Ακροδεξιοί επιτέθηκαν σε αντιφασίστες διαδηλωτές

remos thess (1)
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αντώνης Ρέμος: «Σείστηκε» η παραλία Θεσσαλονίκης από τους δεκάδες χιλιάδες θεατές της συναυλίας του – H συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video/Εικόνες)

1 / 3