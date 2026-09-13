Επεισόδια στο Πόρτσμουθ: Ακροδεξιοί επιτέθηκαν σε αντιφασίστες διαδηλωτές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πόρτσμουθ, όταν ακροδεξιοί διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης καταδίωξαν μέλη αντιρατσιστικής συγκέντρωσης στους δρόμους της πόλης. Η αστυνομία παρενέβη για να κρατήσει χωριστές τις δύο πλευρές, ενώ έγιναν συλλήψεις.

Οι δύο συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν έξω από το δημαρχείο. Όταν οι αντιρατσιστές αποχώρησαν, περίπου 100 άτομα από τη συγκέντρωση κατά της μετανάστευσης τους ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συμπλοκές.

Η αστυνομία είχε επιβάλει ειδικούς περιορισμούς στις διαδηλώσεις, μεταξύ των οποίων απαγόρευση κάλυψης του προσώπου. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 76χρονος για απόκρυψη της ταυτότητάς του και ένας 33χρονος για παρεμπόδιση δρόμου. Έγινε επίσης σύλληψη για φθορά αστυνομικού οχήματος.

Η νέα ένταση έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τα επεισόδια στην ίδια πόλη, όταν διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς κατά την άφιξη μεταναστών που είχαν διασχίσει τη Μάγχη από τη Γαλλία με μικρό σκάφος. Αστυνομικοί είχαν τραυματιστεί και οχήματα είχαν υποστεί ζημιές.

Οι κινητοποιήσεις στο Πόρτσμουθ και το Ντόβερ συνδέονται με την ένταση γύρω από τις αφίξεις μεταναστών με μικρά σκάφη στη Βρετανία. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα προστατεύσει το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία, αλλά δεν θα ανεχθεί ενέργειες που υποκινούν βία.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Χιλή: Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας (Video)

Ουκρανία: Ο Κούσνερ ελπίζει να ανακοινώσει τα επόμενα στάδια στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου

Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός 4χρονος έπειτα από πτώση από τον 6ο όροφο

