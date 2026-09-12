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ΚΟΣΜΟΣ

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12.09.2026 22:18

Ουκρανία: Ο Κούσνερ ελπίζει να ανακοινώσει τα επόμενα στάδια στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου

12.09.2026 22:18
kushner

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Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ειδικός απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να είναι «σε μερικές εβδομάδες» σε θέση να ανακοινώσει «νέα στάδια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ελπίζω πραγματικά να μπορώ να ανακοινώσω σε μερικές εβδομάδες ποια θα είναι τα επόμενα στάδια. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα μας φέρει πιο κοντά σε έναν δρόμο που θα οδηγεί προς τα εμπρός», είπε ο Κούσνερ στο φόρουμ Yalta European Strategy, που φιλοξενείται στο Κίεβο. Οι δηλώσεις του έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, αλλά τελούσαν υπό εμπάργκο μέχρι σήμερα, Σάββατο.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, το περασμένο Σαββατοκύριακο βρέθηκαν ξανά στη Μόσχα και, στη συνέχεια, για πρώτη φορά στο Κίεβο, προκειμένου να δώσουν νέα ώθηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Πρόκειται για πολυσύνθετα προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε πρόοδο. Νομίζω ότι η δέσμευση των δύο πλευρών ήταν πολύ εποικοδομητική και θετική», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Κούσνερ, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πλέον διατεθειμένος να βρεθεί μια λύση στη σύρραξη. Η δήλωση αυτή, πάντως, προκάλεσε γέλια στην αίθουσα όπου φιλοξενείται το συνέδριο.

Πολλοί κύκλοι διαπραγματεύσεων πέρυσι κατέληξαν μόνο στην ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο χώρες παραμένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους, με τις συζητήσεις να σκοντάφτουν, μεταξύ άλλων, στο θέμα των εδαφών που βρίσκονται εν μέρει υπό ρωσική κατοχή και η Ρωσία επιδιώκει την προσάρτησή τους.

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