Τραγωδία στη Χιλή: Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας (Video)

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Πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στοίχισε τη ζωή σε 16 τροφίμους, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμος του Πιτρουφκέν, στην περιφέρεια της Αραουκανίας, στα νότια του Σαντιάγο.
«Εκφράζουμε την οδύνη μας για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος στην ανακοίνωσή του.
Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα.
Στο ίδρυμα διέμεναν 26 ηλικιωμένοι, οι δέκα εκ των οποίων επέζησαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, που απέχει 640 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, είπε η δήμαρχος Ζακλίν Ρομέρο.
Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται από το κτίριο. Δεκάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν.
«Διεξάγουμε πολλές έρευνες (…) κυρίως για να καθορίσουμε τα αίτια της φωτιά και για να αποκλείσουμε την εμπλοκή τρίτων προσώπων», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο εισαγγελέας Χόρχε Γρανάδα.
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