Ανείπωτη τραγωδία στο Κονγκό: 26 παιδιά νεκρά από φωτιά και ποδοπάτημα σε σχολείο (Videos)

Takeaways by to pontiki AI Τουλάχιστον 26 παιδιά έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία κατά τη διάρκεια ποδοπατήματος που προκλήθηκε από πυρκαγιά σε σχολείο της Μπουκάβου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης από άγνωστη αιτία, ενώ τουλάχιστον 25 επιπλέον μαθητές τραυματίστηκαν.

Το κίνημα M23 κήρυξε τριήμερο πένθος και ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην περιοχή.

Οι Aρχές αναμένεται να τελέσουν σήμερα την κηδεία των θυμάτων, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής διοίκησης στην επαρχία του Νοτίου Κίβου.

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Η πυρκαγιά και το φονικό ποδοπάτημα που προκάλεσε σε σχολείο στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό άφησαν πίσω νεκρά «τουλάχιστον 26 παιδιά», ανέφερε η UNICEF σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή.

Το πρωί της Πέμπτης, περί τις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας), εκδηλώθηκε φωτιά από άγνωστη αιτία κοντά σε σχολείο στην Μπουκάβου, ενώ τα παιδιά βρίσκονταν στις τάξεις κι έκαναν μαθήματα, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά προκάλεσε πανικό και ποδοπάτημα, με πολλούς μαθητές και μαθήτριες να πεθαίνουν από ασφυξία.

L'intendance générale de l'université de Kisangani ravagée par un incendie 🤦🤦 pic.twitter.com/rxQgUrXKNn — 𝕄𝕣 𝕜𝕖𝕖𝕓𝕖 🇨🇩 (@Patrick_keebe) September 11, 2026

Η Μπουκάβου, η πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου (ανατολικά), έπεσε τον Φεβρουάριο του 2025 στα χέρια του ένοπλου κινήματος M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα: οι μαχητές του κατέλαβαν πελώριες εκτάσεις μετά την επανεμφάνισή τους κι έστησαν παράλληλη κυβέρνηση.

Στις όχθες της λίμνης Κίβου, γνωστή για τα ξύλινα σπίτια της, συχνά σε πλαγιές λόφων, η πόλη πλήττεται συχνά από φονικές πυρκαγιές.

Η τραγωδία προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στη ΛΔ Κονγκό, χώρα που έχει κοπεί στα δυο εξαιτίας του πολυετούς πολέμου ανάμεσα στην Κινσάσα και το M23.

Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος

Το κίνημα ανακοίνωσε χθες πως κηρύσσει «τριήμερο πένθος» κι ότι άρχισε να διενεργείται έρευνα για την υπόθεση.

Έκανε λόγο για 26 παιδιά νεκρά, «είκοσι κορίτσια και έξι αγόρια».

Families mourned 24 children, including 19 girls and 5 boys, who were killed in a fire at two schools in Bukavu, eastern Congo. Authorities said investigations were underway to determine the cause of the fire https://t.co/wcZzfyiyIM pic.twitter.com/xxMMqh2kUr — Reuters (@Reuters) September 11, 2026

Η κηδεία των θυμάτων αναμένεται να τελεστεί σήμερα στην Μπουκάβου, παρόντων αντιπροσώπων των de facto αρχών του M23.

Σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, άλλα τουλάχιστον 25 παιδιά τραυματίστηκαν στο ποδοπάτημα.

Η πυρκαγιά σάρωσε ζώνη με πυκνή δόμηση σε πλαγιά λόφου, αφήνοντας πίσω αποκαΐδια σπιτιών, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου προχθές Πέμπτη.

🇨🇬 Fire spreads to two schools in eastern DR Congo, killing at least 26 students.



😪 pic.twitter.com/JOjbYUGffG — Ash (@bitcoins1stlady) September 11, 2026

Τον Οκτώβριο του 2025, πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 14 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 παιδιά, στην πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου.

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