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12.09.2026 07:27

Γαλλία: 44 τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου στη Νορμανδία – Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονη (Videos)

12.09.2026 07:27
normandia_treno
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  • Σαράντα τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τον εκτροχιασμό περιφερειακού τρένου που συνέδεε τη Ρουέν με την Καέν στη βορειοδυτική Γαλλία.
  • Μια δεκαοκτάχρονη επιβάτιδα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας.
  • Οι Αρχές κινητοποίησαν άμεσα μεγάλο αριθμό πυροσβεστών και ιατρικών ομάδων για την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες του συρμού.
  • Η δικαστική αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ οι πρώτες εξετάσεις του μηχανοδηγού για ουσίες ήταν αρνητικές.
  • Η διοίκηση των γαλλικών σιδηροδρόμων δεσμεύτηκε για πλήρη διαφάνεια κατά τη διάρκεια της έρευνας που αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

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Ο εκτροχιασμός επιβατικού συρμού χθες Παρασκευή το βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 44 άνθρωποι, ανάμεσά τους νεαρή σε «πολύ σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο εκτροχιασμός του περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν, στη Νορμανδία, έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), στο επίπεδο της κοινότητας Κλεόν, και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση — επιχείρησαν 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου είδε πολλά ασθενοφόρα και όχημα συνοδευόμενο από την αστυνομία που μετέφερε επιβάτες τυλιγμένους με κουβέρτες επιβίωσης.

Επιβάτισσα 18 ετών «διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση» με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι 43 συνεπιβάτες της υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, από μέτριας ως σοβαρής, διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Ρουέν, ο Σεμπαστιάν Γκαλουά.

Η δικαστική αστυνομία διενεργεί έρευνα, πρόσθεσε.

Οι εξετάσεις αλκοολαιμίας και οι εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού είχαν όλες τους «αρνητικό» αποτέλεσμα, σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή ως αργά χθες βράδυ. «Η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια», τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μαρί-Βαλερί Αλμπέρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η γαλλική εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη συνεργασία της στην έρευνα.

Αρχικά, χθες το βράδυ, ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό έκανε λόγο για «περίπου είκοσι τραυματίες» από τους συνολικά 180 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», αφηγήθηκαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προτού βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων του BFMTV και του ici Normandie.

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