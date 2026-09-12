Η ακροδεξιά χτυπά την πόρτα της εξουσίας στη Γερμανία: Στάζι, νεοναζί και «όπλα για απελάσεις» – Οι σκιές πίσω από τους 39 βουλευτές της AfD

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Η ιστορική εκλογική εκτόξευση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ δεν άνοιξε μόνο τον δρόμο για το ενδεχόμενο της πρώτης κυβέρνησης γερμανικού κρατιδίου υπό την ηγεσία της άκρας δεξιάς μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έφερε ταυτόχρονα στο φως το παρελθόν ανθρώπων που θα καθίσουν στα έδρανα του νέου κοινοβουλίου: πρώην αξιωματικός της Στάζι, εκλεγμένοι που ερευνώνται για σχέσεις με απαγορευμένη ακροδεξιά οργάνωση, στελέχη με δεσμούς με νεοναζιστικά δίκτυα και πρόσωπο με ποινική καταδίκη και πλαστά ακαδημαϊκά προσόντα. Και όλα αυτά την ώρα που ο επικεφαλής της AfD στο κρατίδιο, Ούλριχ Ζίγκμουντ, προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις συνδέοντας ακόμη και την παραγωγή όπλων με την πολιτική της «επαναμετανάστευσης» και των μαζικών απελάσεων.

Η AfD συγκέντρωσε 43,8% των ψήφων και εξέλεξε 39 βουλευτές στο κοινοβούλιο των 83 εδρών, μένοντας μόλις τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Ο κρατιδιακός σχηματισμός της έχει χαρακτηριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως αποδεδειγμένα ακροδεξιός.

Οι «σκιές» πίσω από τους 39 βουλευτές

Η νέα κοινοβουλευτική ομάδα παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο Μαγδεμβούργο από τον Ούλριχ Ζίγκμουντ, όμως αντί για μια απλή επίδειξη εκλογικής δύναμης, η πρώτη δημόσια εμφάνισή της έστρεψε τους προβολείς στα βιογραφικά αρκετών από τους εκλεγμένους.

Γερμανικά μέσα έχουν αποκαλύψει περιπτώσεις που περιλαμβάνουν ποινικές καταδίκες, πλαστά πιστοποιητικά σπουδών, παρελθόν στη μυστική αστυνομία της Ανατολικής Γερμανίας και σχέσεις με απαγορευμένα ακροδεξιά δίκτυα.

Μεταξύ των 39 νέων βουλευτών βρίσκεται άνδρας που, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, είχε συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραγωγές και είχε παρουσιάσει πλαστό απολυτήριο προκειμένου να σπουδάσει.

Στο παρελθόν είχε επίσης καταδικαστεί για την κλοπή μεγάλης ποσότητας κλινοσκεπασμάτων από ξενοδοχείο. Όταν είχε προσφύγει κατά εφημερίδας για δημοσίευμα σχετικά με την παρουσία του σε πορνογραφικές ταινίες, δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι είχε πράγματι εργαστεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Δύο βουλευτές στο μικροσκόπιο για την Artgemeinschaft

Ακόμη σοβαρότερες είναι οι υποθέσεις δύο εκλεγμένων βουλευτών, των Σίμον Λάνσμαν και Σεμπάστιαν Κοχ, για τους οποίους βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα.

Οι Αρχές διερευνούν εάν τον Ιούνιο του 2026 συμμετείχαν σε εκδήλωση η οποία ενδέχεται να συνδεόταν με την Artgemeinschaft, απαγορευμένη ακροδεξιά νεοπαγανιστική οργάνωση με εθνικιστικές και αντισημιτικές αναφορές.

Κατά τις έρευνες στην κατοχή του Κοχ εντοπίστηκαν επίσης όπλα και άνοιξε ξεχωριστή διαδικασία για πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο δικηγόρος των δύο απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί σχέσης με την Artgemeinschaft και δηλώνει ότι οι εντολείς του αποστασιοποιούνται από την ιδεολογία της.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε δημοσίως την υπόθεση ο Ζίγκμουντ προκάλεσε επίσης εντύπωση. Κατά την παρουσίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αναφέρθηκε χαμογελώντας στους υπό έρευνα βουλευτές ως «τα κακά παιδιά», για να προσθέσει στη συνέχεια ότι η AfD θα περιμένει την ολοκλήρωση των ερευνών πριν τοποθετηθεί.

Από τη Στάζι στα έδρανα της AfD

Ιδιαίτερες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και η εκλογή του 78χρονου Φρανκ-Ρόναλντ Μπίσοφ, πρώην αξιωματικού της Στάζι, ο οποίος μάλιστα κέρδισε απευθείας την έδρα της εκλογικής του περιφέρειας.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι από το 1977 έως το 1989 εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Ανατολικής Γερμανίας ως αξιωματικός «ειδικής αποστολής».

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονταν, κατά δική του παραδοχή, και υποθέσεις πολιτών που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν μόνιμα την Ανατολική Γερμανία, ένας τομέας που συνδεόταν με την παρακολούθηση πολιτών από τον μηχανισμό της Στάζι.

Η εκλογή του έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση εκπροσώπων θυμάτων του καθεστώτος της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.

Δεσμοί με απαγορευμένες ακροδεξιές οργανώσεις

Η εικόνα δεν σταματά εκεί.

Έρευνα του ZDF έχει αναδείξει δεσμούς στελεχών που συνδέονται με την κοινοβουλευτική ομάδα της AfD με τη Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), ακροδεξιά οργάνωση νεολαίας η οποία αργότερα τέθηκε εκτός νόμου.

Πρόσωπο που διετέλεσε νομικός σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας είχε στο παρελθόν ηγηθεί της συγκεκριμένης οργάνωσης, ενώ άλλο στέλεχος συνέγραψε βιογραφικό έργο το οποίο η αρμόδια γερμανική αρχή χαρακτήρισε «φόρο τιμής στον εθνικοσοσιαλισμό».

Στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα καταγράφονται ακόμη πρόσωπα με φιλοκρεμλινικές διασυνδέσεις αλλά και στελέχη που έχουν πραγματοποιήσει επαφές με εκπροσώπους του κινήματος MAGA στην Ουάσινγκτον.

Η δήλωση Ζίγκμουντ για όπλα και «επαναμετανάστευση»

Την ήδη φορτισμένη εικόνα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο μια δήλωση του Ούλριχ Ζίγκμουντ κατά την παρουσίαση των νέων βουλευτών.

Ερωτηθείς για το σχέδιο ισραηλινής εταιρείας όπλων να εγκατασταθεί στο κρατίδιο, ο επικεφαλής της AfD δήλωσε ότι το κόμμα του δεν απορρίπτει κατηγορηματικά την παραγωγή όπλων.

Σύνδεσε, μάλιστα, τα μέσα αυτά με τη μελλοντική πολιτική της «επαναμετανάστευσης» και της «επίθεσης απελάσεων», όπως την αποκάλεσε, αλλά και με την εσωτερική ασφάλεια και την εθνική άμυνα.

Η δήλωση προκάλεσε άμεση και έντονη πολιτική αντίδραση.

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών στη Σαξονία-Άνχαλτ, Κάτια Πέλε, κατηγόρησε τον Ζίγκμουντ ότι διατύπωσε μια «πολιτική απειλή», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η βία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πολιτικής.

Κατά την ίδια, η συγκεκριμένη ρητορική αποκαλύπτει το «άσχημο πρόσωπο» ενός πολιτικού συστήματος του οποίου η γλώσσα και οι ιδέες παραπέμπουν εκ νέου σε ολοκληρωτικά πρότυπα.

Τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία

Το πολιτικό βάρος όλων αυτών αποκτά διαφορετικές διαστάσεις εξαιτίας του εκλογικού αποτελέσματος.

Με 39 από τις 83 έδρες, η AfD βρίσκεται μόλις τρεις έδρες μακριά από την πλειοψηφία των 42 και αναζητεί πλέον τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο Ζίγκμουντ έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει ακόμη και με πλειοψηφία μίας μόνο έδρας, ενώ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με βουλευτές άλλων πολιτικών σχηματισμών.

CDU, SPD, Πράσινοι και Αριστερά έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής συνεργασία με την AfD, ενώ το BSW δεν έκλεισε εξαρχής την πόρτα σε συζητήσεις.

Εάν τελικά η AfD καταφέρει να αναλάβει την κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ, θα πρόκειται για ιστορική τομή για τη μεταπολεμική Γερμανία, καθώς η άκρα δεξιά θα βρεθεί για πρώτη φορά επικεφαλής κυβέρνησης κρατιδίου μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Διαδηλώσεις σε περισσότερες από 20 πόλεις

Η εκλογική άνοδος της AfD προκαλεί ήδη αντιδράσεις πολύ πέρα από τα όρια της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Για το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 20 γερμανικές πόλεις, με αιχμή τη νίκη της ακροδεξιάς και τον κίνδυνο περαιτέρω ενίσχυσής της.

Το επόμενο μεγάλο τεστ έρχεται στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν θα πραγματοποιηθούν εκλογές στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Η περίπτωση της Σαξονίας-Άνχαλτ, πάντως, δείχνει ότι η συζήτηση στη Γερμανία έχει ήδη περάσει σε ένα νέο και πολύ πιο δύσκολο στάδιο: η ακροδεξιά δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα περιθώρια του πολιτικού συστήματος ή στον ρόλο της διαμαρτυρίας, αλλά χτυπά ευθέως την πόρτα της εκτελεστικής εξουσίας, έχοντας στις τάξεις της πρόσωπα και δίκτυα που επαναφέρουν στη δημόσια συζήτηση τις πιο σκοτεινές σελίδες της γερμανικής ιστορίας.

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