Χοτ ντογκ με λιωμένο τυρί

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Ένα αφράτο και τραγανό ψωμάκι, πλούσια αλειμμένο με βούτυρο, γεμιστό με άφθονο λιωμένο τυρί και ένα ζουμερό λουκάνικο ψημένο στη σχάρα.

Τα grilled cheese hot dogs αποτελούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό δύο κλασικών αγαπημένων γεύσεων: του τοσταρισμένου λιωμένου τυριού και των hot dog.

Υλικά για τη Συνταγή

6 ψωμάκια για χοτ ντογκ

6 λουκάνικα Φρανκφούρτης

3 φλιτζάνια τριμμένα τυριά που λιώνουν (γκούντα, ένταμ και τσένταρ, ανακατεμένα)

6 κουταλιές της σούπας μαλακό βούτυρο, για το άλειμμα των ψωμιών

Εκτέλεση

1. Αρχικά ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά.

2. Ανοίξτε στη μέση κάθε ψωμάκι για χοτ-ντογκ και πιέστε το λίγο με έναν πλάστη ώστε να γίνει επίπεδο. Αλείψτε την εξωτερική πλευρά κάθε ψωμιού με 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο. Τοποθετήστε το στο τηγάνι, με τη βουτυρωμένη πλευρά προς τα κάτω, και πασπαλίστε ομοιόμορφα την επάνω πλευρά με το 1/3 του φλιτζανιού τριμμένο τυρί.

3. Κόψτε κάθε λουκάνικο κατά μήκος, προσέχοντας να μην κοπεί εντελώς αλλά να παραμείνει ενωμένο, ώστε να μπορεί να απλωθεί επίπεδα στο τηγάνι. Τοποθετήστε το λουκάνικο στο τηγάνι, με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω, δίπλα στο ψωμάκι.

4. Ψήστε το για 2 λεπτά από την επίπεδη πλευρά ή μέχρι να αρχίσει να ροδίζει, στη συνέχεια γυρίστε το και ψήστε για άλλο ένα λεπτό από την άλλη πλευρά. Μεταφέρετε το λουκάνικο στη μία πλευρά του ψωμιού και πασπαλίστε το με 3 κουταλιές της σούπας τριμμένο τυρί.

5. Κλείστε το ψωμάκι πάνω από το λουκάνικο και συνεχίστε το ψήσιμο μέχρι να λιώσει τελείως το τυρί. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα.

6. Σερβίρετε με κέτσαπ και μουστάρδα.

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