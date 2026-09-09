Κεκάκια με γιαούρτι, μύρτιλα και γλάσο λεμονιού

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Αφράτα και γευστικά καπκέικς, που παραμένουν ζουμερά χάρη στο γιούρτι, με γλυκόξινα και δροσερά μύρτιλα και λεμονένιο γλάσο που τα απογειώνει. Είναι εύκολα στην παρασκευή τους και αποτελούν το ιδανικό σνακ για το πρωινό ή απογευματινό, για το σχολείο ή τη δουλειά.

Υλικά για τη Συνταγή

2 μεγάλα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου

1 φλιτζάνι ζάχαρη

1 φλιτζάνι γιαούρτι

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο (ελαφρύ)

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

2 φλιτζάνια αλεύρι γ.ο.χ.

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

2 κουταλάκια του γλυκού μπέϊκιν παόυντερ

2 κουταλάκια του γλυκού ξύσμα από λεμόνι

2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμόνι

1 ½ φλιτζάνι φρέσκα μύρτιλα, πλυμένα και στεγνωμένα καλά

Για το λεμονένιο γλάσο

1 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη

1 ½ κουταλιά της σούπας φρέσκο χυμό λεμόνι

½ κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμόνι

Εκτέλεση

1.Αρχικά προετοιμάστε με τα ειδικά χαρτάκια 12 θήκες για μάφιν και προθερμάνετε το φούρνο στους 200οC στις αντιστάσεις.

2.Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπήστε τα αυγά και τη ζάχαρη σε υψηλή ταχύτητα για 5 λεπτά. Προσθέστε το γιαούρτι, το λάδι, τη βανίλια και το αλάτι.

3.Σε χαμηλή ταχύτητα προσθέστε το αλεύρι με το μπέϊκιν, αφού τα έχετε ανακατέψει καλά, σιγά – σιγά τμηματικά. Μην το παραχτυπήσετε γιατί το μίγμα θα σφίξει και δεν θα είναι αφράτο.

4.Προσθέστε το χυμό λεμόνι και το ξύσμα και τέλος με τη σπάτουλα ή με κουτάλι, διπλώστε στο μίγμα τα μύρτιλα.

5.Γεμίστε τις θήκες μάφιν και ψήστε στους 200οC για 20-22 λεπτά ή μέχρι η οδοντογλυφίδα που θα βυθίσετε να βγαίνει καθαρή. Αφήστε να κρυώσουν και ετοιμάστε το γλάσο.

6.Αναμείξτε σε ένα μικρό μπολ όλα τα υλικά για το γλάσο και περιχύστε τα μάφιν.

Συμβουλή

Για να αραιώσετε το γλάσο χρησιμοποιήστε χυμό λεμόνι και για να το πυκνώσετε, βάλτε ζάχαρη άχνη.

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