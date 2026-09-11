Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

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Το ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο απαιτεί σωστή στερέωση και τήρηση συγκεκριμένων ορίων προεξοχής, ενώ πάνω από το ένα μέτρο χρειάζεται ειδική αντανακλαστική πινακίδα.

Μια βιβλιοθήκη, ένας πάγκος κουζίνας ή μερικές μακριές σανίδες μπορούν να μετατρέψουν μια απλή μεταφορά σε πρόβλημα. Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται, το αντικείμενο μπαίνει στο αυτοκίνητο, αλλά η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν κλείνει. Η συνηθισμένη λύση είναι ένα πρόχειρο δέσιμο και ένα κόκκινο πανί στην άκρη του φορτίου. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όμως, προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τη μεταφορά αντικειμένων που προεξέχουν. Το μήκος της προεξοχής, η σήμανση, η στερέωση και η ορατότητα των φώτων και της πινακίδας κυκλοφορίας πρέπει να εξετάζονται μαζί. Το ότι ο προορισμός βρίσκεται λίγα τετράγωνα μακριά δεν δημιουργεί εξαίρεση.

Πόσο μπορεί να προεξέχει το φορτίο πίσω;

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 5209/2025, το φορτίο επιτρέπεται να προεξέχει από το πίσω μέρος του οχήματος έως 30% του μήκους του, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται και οι μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις για την κατηγορία του. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση το μήκος του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, σε ένα όχημα μήκους 4 μέτρων, το 30% αντιστοιχεί σε 1,20 μέτρα. Σε αυτοκίνητο 4,50 μέτρων, αντιστοιχεί σε 1,35 μέτρα. Αυτό είναι το όριο της πίσω προεξοχής που προκύπτει από τον συγκεκριμένο κανόνα. Δεν αποτελεί αυτόματη έγκριση για τη μεταφορά οποιουδήποτε αντικειμένου μέχρι εκεί: το φορτίο πρέπει παράλληλα να είναι ασφαλές, να μην επηρεάζει την ευστάθεια και να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα βάρη.

Πότε χρειάζεται η ειδική πινακίδα;

Η ειδική σήμανση γίνεται υποχρεωτική όταν η πίσω προεξοχή, μετρημένη ως οριζόντια προβολή, υπερβαίνει το ένα μέτρο. Ο ΚΟΚ απαιτεί σταθερά προσαρτημένη πινακίδα τουλάχιστον 50X50 εκατοστών, λευκή με διαγώνιες κόκκινες λωρίδες, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντανακλαστικότητας. Προβλέπει, επίσης, συγκεκριμένη τοποθέτηση: το πάνω άκρο της δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,60 μέτρο από το οδόστρωμα και το κάτω άκρο πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 40 εκατοστά ψηλότερα από αυτό. Όταν το φορτίο προεξέχει σε ολόκληρο το πλάτος του πίσω μέρους του οχήματος, απαιτούνται δύο τέτοιες πινακίδες, μία σε κάθε άκρο του φορτίου. Ένα κόκκινο πανί, μια σακούλα ή ένα κομμάτι χαρτόνι δεν καλύπτουν αυτές τις προδιαγραφές. Η πρόχειρη επισήμανση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη αντανακλαστική πινακίδα.

Το ένα μέτρο και το 30% εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό

Εδώ βρίσκεται μια συχνή παρανόηση. Το 30% καθορίζει το επιτρεπόμενο μήκος προεξοχής, ενώ το ένα μέτρο καθορίζει πότε απαιτείται η συγκεκριμένη πινακίδα. Σε ένα αυτοκίνητο μήκους 4 μέτρων, ένα φορτίο που εξέχει 1,10 μέτρα βρίσκεται εντός του ορίου του 30%, αλλά χρειάζεται ειδική σήμανση. Αν εξέχει 1,40 μέτρα, υπερβαίνει το όριο, ακόμη και αν έχει τοποθετηθεί η σωστή πινακίδα. Αντίστοιχα, προεξοχή 80 εκατοστών δεν ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη υποχρέωση για την πινακίδα λόγω μήκους. Παραμένουν, όμως, όλες οι απαιτήσεις ασφαλούς φόρτωσης. Η μικρότερη προεξοχή δεν επιτρέπει ένα αντικείμενο να μετακινείται ή να κινδυνεύει να πέσει.

Μπορεί να μείνει ανοιχτή η πόρτα του πορτμπαγκάζ;

Ο ΚΟΚ προβλέπει την περίπτωση όπου οι πίσω πόρτες του αμαξώματος χρειάζεται να παραμείνουν ανοιχτές για τις ανάγκες της φόρτωσης. Θέτει, όμως, έναν ουσιαστικό περιορισμό: δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη του φορτίου κατά την κίνηση. Απαιτεί επίσης ασφάλιση των κινούμενων εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πίσω θυρών, ώστε οι ταλαντώσεις τους κατά την οδήγηση να μη δημιουργούν προεξοχές έξω από το περίγραμμα του οχήματος και να μη σύρονται στο οδόστρωμα. Το ίδιο το φορτίο πρέπει να προσδένεται με κατάλληλα μέσα σε καλή κατάσταση, σωστά σφιγμένα και στερεωμένα. Μια πόρτα που απλώς ακουμπά πάνω στο αντικείμενο ή ένα πρόχειρο δέσιμο δεν εξασφαλίζουν ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Φώτα και πινακίδα κυκλοφορίας πρέπει να παραμένουν ορατά

Η φόρτωση δεν επιτρέπεται να καλύπτει τα προβλεπόμενα φώτα, τα φλας, τα αντανακλαστικά στοιχεία ή την πινακίδα κυκλοφορίας. Ούτε επιτρέπεται να περιορίζει την ορατότητα του οδηγού ή να δυσκολεύει τον χειρισμό του αυτοκινήτου. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα αυτοκίνητα όπου η πινακίδα βρίσκεται πάνω στην πόρτα του χώρου αποσκευών. Με την πόρτα σηκωμένη, πρέπει να ελεγχθεί αν ο αριθμός παραμένει κανονικά ορατός από πίσω. Η παρουσία της ειδικής πινακίδας φορτίου δεν λύνει το πρόβλημα της κρυμμένης πινακίδας κυκλοφορίας. Τη νύχτα απαιτείται επιπλέον κόκκινο φως στο πίσω άκρο του προεξέχοντος φορτίου, όπως ορίζει η σχετική διάταξη. Η αντανακλαστική επιφάνεια δεν αντικαθιστά αυτή την πρόσθετη απαίτηση.

Τι πρόστιμο προβλέπεται;

Η παράβαση των κανόνων σήμανσης της παραγράφου 13 κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α, με πρόστιμο 150 ευρώ. Η παράβαση του ορίου προεξοχής της παραγράφου 9 κατατάσσεται στην Ε1-Α, με πρόστιμο 30 ευρώ. Οι κυρώσεις εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες παραβάσεις που διαπιστώνονται. Επιπλέον, σε περίπτωση επικίνδυνης φόρτωσης προβλέπεται και ακινητοποίηση του οχήματος. Επομένως, η πληρωμή ενός προστίμου δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει με το φορτίο στην ίδια κατάσταση. Πριν ξεκινήσεις, μέτρησε την προεξοχή και έλεγξε τη στερέωση από όλες τις πλευρές. Αν το αντικείμενο δεν μπορεί να ασφαλιστεί σωστά, αν η πόρτα μένει ανεξέλεγκτη ή αν κρύβονται φώτα και πινακίδα, η μεταφορά χρειάζεται καταλληλότερο όχημα. Το κόστος μιας παράδοσης στο σπίτι είναι προτιμότερο από μια διαδρομή με φορτίο που δεν μπορείς να μεταφέρεις με ασφάλεια.

Πηγή: autotypos.gr

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