Όταν ο Τσίπρας… έκανε ντου στον Σχοινά

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Σε… party crasher μετατράπηκε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την περιήγησή του στη ΔΕΘ, καθώς, όταν μπήκε στο περίπτερο 17, έπεσε πάνω σε συζήτηση περί δημοσκοπήσεων, στην οποία ήταν συμμετείχαν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο πανεπιστημιακός Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Νίκος Νυφούδης, ο Νίκος Μαραντζίδης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.
Η άφιξη Τσίπρα προκάλεσε διακοπή της συζήτησης και… πολλές αβρότητες, καθώς ο Σχοινάς ακούστηκε να λέει: «Ήρθες να μας κάνεις αθέμιτο ανταγωνισμό;» και τον Τσίπρα να απαντά ότι «θα ήταν γαϊδουριά να μην χαιρετήσω». Ετοιμόλογος ο Σχοινάς του είπε: «ΟΚ, άσε μας τις κάμερες και τους φωτογράφους και συνέχισε τη βόλτα σου».
Πολιτικός πολιτισμός…
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