Όταν ο Τσίπρας… έκανε ντου στον Σχοινά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε… party crasher μετατράπηκε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την περιήγησή του στη ΔΕΘ, καθώς, όταν μπήκε στο περίπτερο 17, έπεσε πάνω σε συζήτηση περί δημοσκοπήσεων, στην οποία ήταν συμμετείχαν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο πανεπιστημιακός Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Νίκος Νυφούδης, ο Νίκος Μαραντζίδης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.

Η άφιξη Τσίπρα προκάλεσε διακοπή της συζήτησης και… πολλές αβρότητες, καθώς ο Σχοινάς ακούστηκε να λέει: «Ήρθες να μας κάνεις αθέμιτο ανταγωνισμό;» και τον Τσίπρα να απαντά ότι «θα ήταν γαϊδουριά να μην χαιρετήσω». Ετοιμόλογος ο Σχοινάς του είπε: «ΟΚ, άσε μας τις κάμερες και τους φωτογράφους και συνέχισε τη βόλτα σου».

Πολιτικός πολιτισμός…

Διαβάστε επίσης

«Καρφιά» Λαζαρίδη για συνεργάτη του Δένδια – Αιχμές για «έπαρση» και «αλαζονεία»

Ο πρώην Σπαρτιάτης Χαλκιάς λέει ότι προσχωρεί στην Ελληνική Λύση αλλά… όχι στην ΚΟ της, ενώ ο Βελόπουλος δεν επιβεβαιώνει

Μητσοτάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ: «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030»