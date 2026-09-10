Ο πρώην Σπαρτιάτης Χαλκιάς λέει ότι προσχωρεί στην Ελληνική Λύση αλλά… όχι στην ΚΟ της, ενώ ο Βελόπουλος δεν επιβεβαιώνει

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Την απόφασή του να συμπορευτεί με την Ελληνική Λύση ανακοίνωσε, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αθανάσιος Χαλκιάς, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες το 2023.
«Πήρα την απόφαση να συμπορευτώ στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης για να δώσουμε μαζί τη μάχη για την αληθινή ανάκαμψη αυτού του τόπου. Συνεχίζω να εκπροσωπώ τους Έλληνες πολίτες με το ίδιο πάθος, αλλά με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, από την Ελληνική Λύση δεν επιβεβαιώνουν προς το παρόν την προσχώρησή του στο κόμμα, σημειώνοντας ότι ο κ. Χαλκιάς έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να είναι υποψήφιος με την Ελληνική Λύση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανεξάρτητος βουλευτής δεν αναμένεται να προσχωρήσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.
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