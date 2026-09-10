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10.09.2026 21:01

Το όνομα της… Τέιλορ Σουίφτ έδωσαν επιστήμονες σε τέσσερα νέα είδη εντόμων

10.09.2026 21:01
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Το όνομα της Αμερικανίδας σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ έδωσαν επιστήμονες σε τέσσερα είδη εντόμων, που ανακάλυψαν πρόσφατα, τα οποία πλέον ανήκουν στο νέο γένος Swiftiephylus, όπως ανακοίνωσε χθες το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Riverside.

Εντός αυτού του γένους, οι ειδικοί αναγνώρισαν τέσσερα είδη τα οποία βάπτισαν με το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας και των άλμπουμ της: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus και Swiftiephylus poetorum.

Τα ονόματα προκύπτουν από τη λατινική εκδοχή του Τέιλορ και τα άλμπουμ της ερμηνεύτριας “Lover,” “Fearless” και “Poets”, το οποίο αναφέρεται στο άλμπουμ “The Tortured Poets Department.”

Τα έντομα ανήκουν στην οικογένεια των μαλακόσωμων κοριών, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο. Η υποψήφια διδάκτορας Σάρα Σρέντερ, η οποία είναι μεταξύ των συγγραφέων της επιστημονικής δημοσίευσης, ελπίζει ότι η ονομασία αυτή θα προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή στην προστασία των εντόμων, επισήμανε το πανεπιστήμιο.

Τα έντομα Τέιλορ Σουίφτ είναι φυτοφάγα.

«Ως φανατική θαυμάστρια της Σουίφτ (Swiftie) όλη μου τη ζωή, μου φάνηκε απόλυτα αυθεντικό να τιμήσω την Τέιλορ με αυτόν τον τρόπο, αλλά και να αναδείξω την ποικιλομορφία των εντόμων που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί», δήλωσε η Σρέντερ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πανεπιστήμιο.

 Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο έδωσε στα έντομα το όνομα της Σουίφτ είναι η εμφάνισή τους, δήλωσε η επιστήμονας. Τα έντομα έχουν κοκκινοπορτοκαλί σχηματισμούς πάνω στο ανοιχτόχρωμο σώμα τους, που θυμίζουν τα άνθη του φυτού Allocasuarina.

«Η χαρακτηριστική εμφάνιση της Τέιλορ Σουίφτ είναι τα ξανθά μαλλιά και τα κόκκινα χείλη της. Αυτά τα έντομα είναι ανοιχτοκίτρινα, με κόκκινες πινελιές σε όλο τους το σώμα», δήλωσε η Σρέντερ. «Στην επιστημονική δημοσίευση αναφέρομαι σε αυτά ως “ξανθά”».

Χρειάστηκαν χρόνια για να αποκτήσουν τα νεοανακαλυφθέντα έντομα τα ονόματά τους. Ανακαλύφθηκαν μεταξύ του 1995 και του 2004, στο πλαίσιο ενός προγράμματος μελέτης της βιοποικιλότητας από Αμερικανούς και Αυστραλούς ερευνητές. Εκείνη την εποχή, οι ειδικοί συνέλεξαν 50.000 δείγματα, τα οποία έπρεπε να ταξινομηθούν, να εξεταστούν και να ταυτοποιηθούν.

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