Το όνομα της… Τέιλορ Σουίφτ έδωσαν επιστήμονες σε τέσσερα νέα είδη εντόμων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το όνομα της Αμερικανίδας σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ έδωσαν επιστήμονες σε τέσσερα είδη εντόμων, που ανακάλυψαν πρόσφατα, τα οποία πλέον ανήκουν στο νέο γένος Swiftiephylus, όπως ανακοίνωσε χθες το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Riverside.

Εντός αυτού του γένους, οι ειδικοί αναγνώρισαν τέσσερα είδη τα οποία βάπτισαν με το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας και των άλμπουμ της: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus και Swiftiephylus poetorum.

Τα ονόματα προκύπτουν από τη λατινική εκδοχή του Τέιλορ και τα άλμπουμ της ερμηνεύτριας “Lover,” “Fearless” και “Poets”, το οποίο αναφέρεται στο άλμπουμ “The Tortured Poets Department.”

Several newly discovered species of plant-feeding insects in Australia have been named after Taylor Swift.



The four species have been bestowed names inspired by the artist herself as well as several of her albums: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus… pic.twitter.com/ywyXBCvfez — Variety (@Variety) September 9, 2026

Τα έντομα ανήκουν στην οικογένεια των μαλακόσωμων κοριών, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο. Η υποψήφια διδάκτορας Σάρα Σρέντερ, η οποία είναι μεταξύ των συγγραφέων της επιστημονικής δημοσίευσης, ελπίζει ότι η ονομασία αυτή θα προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή στην προστασία των εντόμων, επισήμανε το πανεπιστήμιο.

Τα έντομα Τέιλορ Σουίφτ είναι φυτοφάγα.

Newly Discovered Plant-Eating Insects Named After Taylor Swift https://t.co/Bft7BVhH3C — People (@people) September 10, 2026

«Ως φανατική θαυμάστρια της Σουίφτ (Swiftie) όλη μου τη ζωή, μου φάνηκε απόλυτα αυθεντικό να τιμήσω την Τέιλορ με αυτόν τον τρόπο, αλλά και να αναδείξω την ποικιλομορφία των εντόμων που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί», δήλωσε η Σρέντερ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πανεπιστήμιο.

Taylor Swift has become so popular that she is no longer confined to the human species. A rising star entomologist at the University of California, Riverside, Sarah Schroeder, has named not one but four species of insects after Swift. https://t.co/Q0sQBNitlc pic.twitter.com/jzkz1f1m6c September 10, 2026

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο έδωσε στα έντομα το όνομα της Σουίφτ είναι η εμφάνισή τους, δήλωσε η επιστήμονας. Τα έντομα έχουν κοκκινοπορτοκαλί σχηματισμούς πάνω στο ανοιχτόχρωμο σώμα τους, που θυμίζουν τα άνθη του φυτού Allocasuarina.

«Η χαρακτηριστική εμφάνιση της Τέιλορ Σουίφτ είναι τα ξανθά μαλλιά και τα κόκκινα χείλη της. Αυτά τα έντομα είναι ανοιχτοκίτρινα, με κόκκινες πινελιές σε όλο τους το σώμα», δήλωσε η Σρέντερ. «Στην επιστημονική δημοσίευση αναφέρομαι σε αυτά ως “ξανθά”».

She’s a Grammy Award-winning international superstar, and now, #TaylorSwift is also a genus of plant-feeding insects from Australia that were previously unknown to science. Read more ⬇️ @UCRCNAS #bugs https://t.co/89ZGHvKmbA September 9, 2026

Χρειάστηκαν χρόνια για να αποκτήσουν τα νεοανακαλυφθέντα έντομα τα ονόματά τους. Ανακαλύφθηκαν μεταξύ του 1995 και του 2004, στο πλαίσιο ενός προγράμματος μελέτης της βιοποικιλότητας από Αμερικανούς και Αυστραλούς ερευνητές. Εκείνη την εποχή, οι ειδικοί συνέλεξαν 50.000 δείγματα, τα οποία έπρεπε να ταξινομηθούν, να εξεταστούν και να ταυτοποιηθούν.

Διαβάστε επίσης:

Σε δημοπρασία το «revenge dress» που φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε σχολική γιορτή στα 18 του (Video)

Συγκλονισμένος ο Γιώργος Τσαλίκης για τον θάνατο του Μαζωνάκη – «Η καρδιά του τα τελευταία χρόνια πληγώθηκε και βασανίστηκε πολύ» (Video)













