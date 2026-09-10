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10.09.2026 14:45

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε σχολική γιορτή στα 18 του (Video)

10.09.2026 14:45
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Ένα βίντεο από τα μαθητικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του καλλιτέχνη χθες (9/9), από ανακοπή καρδιάς.

Στο εν λόγω στιγμιότυπο, ο τραγουδιστής σε ηλικία 18 ετών, εμφανίζεται σε σχολική εκδήλωση να τραγουδά Γιάννη Πάριο, λαμβάνοντας το πιο θερμό χειροκρότημα των υπόλοιπων μαθητών.

Το απόσπασμα κοινοποίησε ένας συμμαθητής του Γιώργου Μαζωνάκη, από τη Νίκαια, όπου ο τραγουδιστής μεγάλωσε και πήγε σχολείο.

Στο βίντεο, βλέπουμε τον τραγουδιστή σε νεαρή ηλικία να φορά λευκό πουκάμισο και ένα πουλόβερ τυλιγμένο στους ώμους του, να κρατά με άνεση το μικρόφωνο και να ερμηνεύει το «Σαν Τρελό Φορτηγό», με έναν συμμαθητή του να τον συνοδεύει στο πιάνο.

«Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε. Βίντεο από την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας, 1990» έγραψε στην ανάρτησή του ο παλιός συμμαθητής του.

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