Qorvis: Το ισχυρό αμερικανικό λόμπι που είχε μυστικές σχέσεις με… Ιράν, Ρωσία και «βαρόνους» του πετρελαίου και τα δισεκατομμύρια

Takeaways by to pontiki AI Η εταιρεία λόμπινγκ Qorvis βρίσκεται στο επίκεντρο αποκαλύψεων για φερόμενες σχέσεις με επιχειρήσεις που συνδέονται με πρόσωπα υπό δυτικές κυρώσεις στον τομέα του πετρελαίου.

Στελέχη της εταιρείας πρότειναν σε Αμερικανούς αξιωματούχους τη χαλάρωση κυρώσεων κατά του Ιράν και της Ρωσίας, επικαλούμενα την ανάγκη σταθεροποίησης της πετρελαϊκής αγοράς.

Πρώην εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η εταιρεία παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πρόσωπα που τελούν υπό κυρώσεις, διευκολύνοντας τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού τους δικτύου και την αποφυγή ρυθμιστικών ελέγχων.

Η διοίκηση της Qorvis απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί επαγγελματικών σχέσεων με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, επιμένοντας ότι τηρεί τη νομιμότητα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, καθώς η προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων απέφερε σημαντικά κέρδη σε δίκτυα που ελέγχουν το παράνομο εμπόριο πετρελαίου.

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Μια από τις ισχυρές εταιρείες λόμπινγκ της Ουάσινγκτον βρίσκεται στο επίκεντρο αποκαλύψεων για σχέσεις με επιχειρήσεις που οι δυτικές αρχές συνδέουν με κορυφαίους παράγοντες του πετρελαϊκού εμπορίου υπό κυρώσεις.

Στις αρχές Μαρτίου, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν είχε εκτοξεύσει το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στελέχη της Qorvis φέρονται να πρότειναν σε υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους να χαλαρώσουν προσωρινά ορισμένες κυρώσεις σε Ιράν και Ρωσία, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η αγορά.

Στην ηγεσία της Qorvis βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος Ματ Λάουερ και η πρόεδρος Σαμάνθα Σολτ, ζευγάρι στη ζωή και στην κορυφή της εταιρείας. Ο Λάουερ προέρχεται από τον χώρο της πολιτικής και της δημόσιας διπλωματίας στις ΗΠΑ, ενώ η Σολτ έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος και στον χώρο της διεθνούς μόδας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, λίγες ημέρες αργότερα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινές εξαιρέσεις που επέτρεπαν την πώληση και εκφόρτωση ιρανικού και ρωσικού πετρελαίου από δεξαμενόπλοια που βρίσκονταν στη θάλασσα.

Δεν είναι σαφές εάν και σε ποιο βαθμό η εισήγηση της Qorvis επηρέασε την απόφαση. Η εταιρεία, πάντως, δεν αρνείται ότι είχε επαφές με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους για την πολιτική των πετρελαϊκών κυρώσεων. Επιμένει ότι αυτές δεν έγιναν για λογαριασμό προσώπων που βρίσκονται υπό κυρώσεις.

Οι δύο πελάτες που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Τον τελευταίο χρόνο η Qorvis εκπροσωπούσε τη Wellbred Capital, με έδρα τη Σιγκαπούρη, και την 2Rivers Group, με έδρα το Ντουμπάι.

Δυτικές αρχές συνδέουν τις δύο εταιρείες με δύο ισχυρούς παράγοντες του διεθνούς πετρελαϊκού εμπορίου:

τον Ιρανό επιχειρηματία Χοσεΐν Σαμχανί

και τον Αζέρο μεγιστάνα Ετιμπάρ Εγιούμπ.

Και οι δύο έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από δυτικές αρχές για δραστηριότητες που συνδέονται με το εμπόριο πετρελαίου.

Η πρόεδρος της Qorvis, Σαμάνθα Σολτ, αρνείται ότι η εταιρεία είχε επαγγελματική σχέση με τους δύο άνδρες.

«Δεν δεχόμαστε χρήματα από πρόσωπα ή οντότητες υπό κυρώσεις», έχει δηλώσει.

Τι καταγγέλλουν πρώην εργαζόμενοι

Περισσότερα από δώδεκα άτομα που γνωρίζουν τη δραστηριότητα της Qorvis, μεταξύ των οποίων νυν και πρώην εργαζόμενοι, περιέγραψαν στο Bloomberg στενότερες σχέσεις από εκείνες που αναγνωρίζει δημοσίως η εταιρεία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, η Qorvis παρείχε υπηρεσίες που αφορούσαν την πρόβλεψη και αντιμετώπιση αποφάσεων του Λευκού Οίκου, ενεργειών των διωκτικών αρχών και ευαίσθητων διπλωματικών κινήσεων.

Η Qorvis απορρίπτει τους ισχυρισμούς.

Τρεις πρώην εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι στις αρχές του 2024 στελέχη της συναντούσαν τον Χοσεΐν Σαμχανί στο Ντουμπάι, την περίοδο που οι αμερικανικές αρχές ενίσχυαν τις έρευνες γύρω από τις πετρελαϊκές δραστηριότητές του.

Κατά τις ίδιες πηγές, του δόθηκαν συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να προστατεύσει το χρηματοοικονομικό του δίκτυο από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές και να διαχειριστεί τη δημοσιότητα.

Η Σαμάνθα Σολτ απορρίπτει αυτή την εκδοχή.

Η Wellbred, οι κυρώσεις και οι πληρωμές

Η Qorvis συνεργαζόταν με τη Wellbred ήδη πριν από το 2024.

Σε αίτημα αστικής δήμευσης που κατατέθηκε τον Μάρτιο, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι ο Σαμχανί και συνεργάτες του είχαν αποκτήσει τον έλεγχο της Wellbred περίπου το 2019, ώστε να διατηρούν ένα εμπορικό σήμα που δεν θα εμφανιζόταν δημόσια ως συνδεδεμένο με τον ίδιο ή το Ιράν.

Τον Ιούλιο του 2025, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στον Σαμχανί και σε σειρά εταιρειών που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ανήκαν στο δίκτυό του.

Στις 24 Αυγούστου 2026, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις και στη Wellbred.

Λίγο μετά τη δικαστική κίνηση του Μαρτίου, το λογότυπο της Wellbred εξαφανίστηκε από τον δημόσιο κατάλογο πελατών της Qorvis. Η τελευταία δήλωσε αργότερα ότι είχε τερματίσει τη σχέση τους μετά την ενέργεια του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, πέντε άτομα με άμεση γνώση της υπόθεσης υποστήριξαν ότι η Qorvis συνέχισε να λαμβάνει πληρωμές από επιχειρηματικές οντότητες που οι αρχές θεωρούν ότι ελέγχονται από τον Σαμχανί.

Η Σολτ ανέφερε ότι η Wellbred είχε εξοφλήσει παλαιότερες οφειλές προς την Qorvis, χωρίς όμως να διευκρινίσει πότε έγιναν οι συγκεκριμένες πληρωμές.

Ο Ντέιβιντ Τάνενμπαουμ, πρώην στέλεχος του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC), σημείωσε ότι η αμερικανική νομοθεσία απαιτεί ειδική άδεια για εργασία με πρόσωπο ή εταιρεία υπό κυρώσεις ή για την είσπραξη πληρωμών από τέτοιες οντότητες.

Τα δισεκατομμύρια από τη χαλάρωση των κυρώσεων

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, το ιρανικό πετρέλαιο είχε φτάσει να πωλείται ακριβότερα από το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Νωρίτερα μέσα στο 2026 διαπραγματευόταν με έκπτωση περίπου 10 δολαρίων το βαρέλι.

Η αλλαγή δημιούργησε κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων για δίκτυα που κυριαρχούν στο ιρανικό εμπόριο πετρελαίου, μεταξύ αυτών και δίκτυα που το Bloomberg συνδέει με τον Σαμχανί και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Παράλληλα, ωφελήθηκε και ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος», το δίκτυο δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιείται για μεταφορά πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Ο Τζιμ Ο’Μπράιαν, πρώην συντονιστής κυρώσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επέκρινε την απόφαση, λέγοντας ότι Ιράν και Ρωσία απέκτησαν σημαντικά οικονομικά οφέλη χωρίς αντίστοιχο αντάλλαγμα.

Η ρωσική διαδρομή και η 2Rivers

Ο δεύτερος βασικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ο Ετιμπάρ Εγιούμπ.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Coral Energy, με έδρα το Ντουμπάι, εξελίχθηκε σε σημαντικό παίκτη του εμπορίου ρωσικού αργού.

Βρετανικές και ευρωπαϊκές αρχές επέβαλαν κυρώσεις στον Εγιούμπ, τον οποίο συνέδεσαν με τον έλεγχο της εταιρείας.

Τον Αύγουστο του 2024, η Qorvis βοήθησε την Coral Energy να αλλάξει εταιρική ταυτότητα και να γίνει 2Rivers Group.

Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις στον Εγιούμπ τον Δεκέμβριο του 2025, ανέφερε ότι είχε ιδρύσει και διοικούσε δίκτυο εταιρειών, μεταξύ αυτών την Coral Energy, το οποίο έλεγχε και χρησιμοποιούσε μεγάλο μέρος των πλοίων του ρωσικού «σκιώδους στόλου».

Η 2Rivers υποστηρίζει ότι ο Εγιούμπ δεν συνδέεται με την εταιρεία από τις αρχές του 2022.

Πέντε άτομα με γνώση της υπόθεσης υποστήριξαν επίσης ότι στελέχη της Qorvis συναντούσαν τον Εγιούμπ σε Ντουμπάι, Λονδίνο και Ουάσινγκτον και τον συμβούλευαν για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει πληροφορίες για ανταγωνιστή του στις επαφές με δυτικούς αξιωματούχους.

Η Qorvis το αρνείται κατηγορηματικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει ποτέ συμβουλεύσει ή επικοινωνήσει με τον Εγιούμπ.

Το κρίσιμο ζήτημα του αμερικανικού λόμπινγκ

Νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι σχέσεις που περιγράφουν οι πρώην εργαζόμενοι θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί βάσει του Νόμου περί Καταχώρισης Ξένων Πρακτόρων (FARA), που έχει στόχο τη διαφάνεια στις προσπάθειες ξένων συμφερόντων να επηρεάσουν την αμερικανική πολιτική.

Η Qorvis υποστηρίζει ότι δεν είχε τέτοια υποχρέωση, καθώς ούτε ο Σαμχανί ούτε ο Εγιούμπ ήταν πελάτες της. Η εταιρεία έχει πάντως καταχωριστεί στο παρελθόν βάσει του FARA για δεκάδες ξένες οντότητες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει σηματοδοτήσει πιο περιορισμένη εφαρμογή του νόμου, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει αλλαγές στο πλαίσιο και ειδικότερα στις εξαιρέσεις που αφορούν καθαρά εμπορικές δραστηριότητες.

Από τη Σαουδική Αραβία στον κόσμο του Τραμπ

Η Qorvis ιδρύθηκε το 2000 και έγινε ευρύτερα γνωστή λίγο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν ανέλαβε μεγάλη εκστρατεία για τη βελτίωση της εικόνας της Σαουδικής Αραβίας στις ΗΠΑ.

Το 2004 το FBI πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία της σχετικά με το εάν είχε δηλωθεί σωστά μέρος της δραστηριότητάς της. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Σήμερα απασχολεί περίπου 100 εργαζομένους και έχει εταιρική παρουσία στις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελβετία και την Ισπανία.

Η εταιρεία έχει παράλληλα καλλιεργήσει παρουσία στους πολιτικούς κύκλους της Ουάσινγκτον.

Σε εκδήλωση το 2025 εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σον Σπάισερ και η σύμμαχος του Τραμπ Κάρι Λέικ.

Άτομο κοντά στον Ρούμπιο δήλωσε ότι ο υπουργός δεν είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της Qorvis από τότε που ανέλαβε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τον Μάρτιο, ο διευθύνων εταίρος της Qorvis Μπραντ Κλάπερ ανέλαβε επικεφαλής επικοινωνίας του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), που δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Από τη χαλάρωση στο «Economic D-Day»

Η χαλάρωση των κυρώσεων τον Μάρτιο προκάλεσε αντιδράσεις και από τα δύο κόμματα στο Κογκρέσο.

Τον Ιούνιο, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ πίεσε τον Μάρκο Ρούμπιο να εξηγήσει γιατί η Τεχεράνη βρέθηκε να αποκομίζει δισεκατομμύρια δολάρια μετά τη χαλάρωση των περιορισμών.

Στα τέλη Αυγούστου, οι ΗΠΑ παρουσίασαν το πακέτο που αποκάλεσαν «Οικονομική D-Day», με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να απειλεί με δευτερογενείς κυρώσεις χώρες, τράπεζες και εταιρείες που στηρίζουν την ιρανική οικονομία.

Μέσα σε λίγους μήνες, η Ουάσινγκτον πέρασε έτσι από την προσωρινή χαλάρωση των πετρελαϊκών κυρώσεων στην απειλή νέων, σκληρότερων μέτρων.

Και στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Qorvis: ένα ισχυρό αμερικανικό γραφείο λόμπινγκ με πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων και εταιρικούς πελάτες που δυτικές αρχές έχουν συνδέσει με τα δίκτυα πετρελαίου του Ιράν και της Ρωσίας.

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