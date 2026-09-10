Φωτιά τώρα στο Πολυδάμειο Λάρισας, στη μάχη και τέσσερα εναέρια

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Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε Πολυδάμειο Λάρισας, το μεσημέρι της Πέμπτης 10.09.2026.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 9 οχήματα.
Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
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