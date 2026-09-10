Τραγωδία στη Νάξο: Νεκρή 42χρονη σε τροχαίο, δύο τραυματίες

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (10/9) στη Νάξο με θύμα μια 42χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το cyclades24.gr, η 42χρονη κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο ενοικιαζόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και αποδείχθηκε μοιραία για την 42χρονη, ενώ οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο σημείο του δυστυχήματος στην περιοχή Μητροπόλου, πάνω από το Γαλανάδο, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα, προχωρώντας σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους, η 42χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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