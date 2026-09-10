Συγκλονισμένος ο Γιώργος Τσαλίκης για τον θάνατο του Μαζωνάκη – «Η καρδιά του τα τελευταία χρόνια πληγώθηκε και βασανίστηκε πολύ» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η Ελλάδα από την απρόσμενη είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή, χθες (9/9) από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 54 ετών.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος, τον αποχαιρετά σε κλίμα θλίψης και οδύνης, κατακλύζοντας με συγκινητικές αναρτήσεις το διαδίκτυο. Ένας εξ αυτών, ο Γιώργος Τσαλίκης ο οποίος μιλώντας στο Action24, δήλωσε συντετριμμένος, κάνοντας λόγο για μια τεράστια απώλεια.

«Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη με βρήκε σε μια κατάσταση λίγο εγκλωβισμένο σε ένα αεροπλάνο από την Αυστραλία, ήταν ένα τεράστιο σοκ, όταν μου το είπε η Δώρα έπαθα σοκ πήγα να λιποθυμήσω» είπε αρχικά.

«Ενώ η πολιτική αντιπαράθεση διχάζει η μουσική ενώνει και ο πόνος της απώλειας ενός τόσο αγαπημένου καλλιτέχνη με τόσο ισχυρό στίγμα, είτε είσαι φαν της μουσικής του είτε όχι σου προκαλεί ένα κενό και ένα βάρος στο στομάχι. Ο Γιώργος ήταν μοναδικός, χαρισματικός, ιδιαίτερος και σε μια συνεχή πάλη για να είναι στο φως» πρόσθεσε, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δοκιμασίες με τις οποίες ο εκλιπών καλλιτέχνης ήρθε αντιμέτωπος.

Ο Γιώργος δοκιμάστηκε και πιέστηκε πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια και κατά τα δικά του λεγόμενα η μάχη ήταν πολύ μεγάλη. Περιμένουμε την ιατροδικαστική για να μάθουμε τα αίτια του θανάτου αλλά όποια και να είναι αυτά, είναι σίγουρο ότι αυτή η καρδιά του τα τελευταία χρόνια πληγώθηκε και βασανίστηκε πολύ. Εμείς που είμαστε 30 χρόνια στο τραγούδι, είμαστε σαν ένα σώμα και αυτό το τέλος του Γιώργου ήταν σοκαριστικό και ακρωτηριαστικό για μας, σαν να έφυγε ένα κομμάτι μας. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, όλοι κάποια στιγμή θα βρεθούμε. Η ψυχή του να νιώσει την αληθινή αγάπη που λαμβάνει τώρα και να του καλύψει αυτή που δεν έλαβε από ανθρώπους που θα περίμενε» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Σάρον Στόουν: «Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό – Θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που νοιάζομαι» (Video)

«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1994

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Όταν κάνεις “χρήση” τα τελευταία 30 χρόνια, παθαίνεις ανακοπή ή όχι; – Η “προδοσία” της οικογένειάς του τον αποτελείωσε» (Video)



