Σάρον Στόουν: «Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό – Θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που νοιάζομαι» (Video)

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Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Σάρον Στόουν, αποκαλύπτοντας -μεταξύ άλλων- ότι το τελευταίο διάστημα έχει αποφασίσει να απέχει από το σεξ, καθώς σε έναν άνδρα αναζητά, πλέον, πρωτίστως τη συντροφικότητα.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Mayim Bialik’s Breakdown», η ηθοποιός τόνισε ότι έχει υπάρξει τόσο σε καλές όσο και σε κακές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι τώρα που τα παιδιά της έχουν, πια, μεγαλώσει, επιθυμεί οι σχέσεις της να μην είναι περιστασιακές και να έχουν βάθος.

Sharon Stone Shares She Has Been Celibate for ‘Quite a While,’ Wants to Be With ‘Someone That I Care for’ https://t.co/nRB5RPo3dp — People (@people) September 10, 2026

«Είμαι πολύ καλή σύντροφος, αλλά έχω πολύ καιρό να είμαι σε σχέση. Και έχω υπάρξει σύντροφος τόσο σε κακούς συντρόφους όσο και σε καλούς συντρόφους. Είχα καλή τύχη και κακή τύχη και καθόλου τύχη. Για αρκετό καιρό δεν είχα καθόλου τύχη. Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό, γιατί πλέον έχω φτάσει στο σημείο όπου πραγματικά θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που νοιάζομαι. Τώρα που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει αναζητώ κάποιον που να είναι σύντροφός μου και όχι απλώς κάποιον για να κάνω σεξ. Έχω κάπως βαρεθεί αυτό. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη φάση που δεν έχω καθόλου τύχη. Έχω ζήσει έρωτες στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνσταϊν από το 1998 έως το 2004 και με τον παραγωγό Μάικλ Γκρίνμπουργκ από το 1984 έως το 1990. Υιοθέτησε τον μεγαλύτερο γιο της, Ρόαν, το 2000, μαζί με τον Μπρόνσταϊν, ενώ μετά τον χωρισμό τους, η ηθοποιός υιοθέτησε ακόμη δύο αγόρια.

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