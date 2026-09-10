«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1994

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Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα του Γιώργου Μαζωνάκη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 54 ετών.

Πρόκειται για την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση από το μακρινό 1994, όταν ο τραγουδιστής προσπαθούσε ακόμα να «χτίσει» το όνομά του στο ελληνικό τραγούδι.

Στην εκπομπή της Ρίκας Βαγιάνη, με καλεσμένη τη Βέρα Κρούσκα, ο 22χρονος, τότε, Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε με χαμόγελο, μιλώντας για την αρχή της μουσικής του διαδρομής.

«Είμαι στην αρχή της καριέρας μου», είχε δηλώσει τότε, δείχνοντας πως γνώριζε ότι βρισκόταν μόλις στην αφετηρία μιας πορείας που αργότερα, έμελε να τον οδηγήσει σε μια μεγάλη καριέρα που θα τον έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

«Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» βλέπουμε να τον ρωτά στο βίντεο η Ρίκα Βαγιάνη, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να απαντά χαμογελαστός «Τραγουδιστής».

Το εν λόγω βίντεο αποτυπώνει μια διαφορετική εικόνα του τραγουδιστή. Εκείνη ενός νεαρού ανθρώπου που γεμάτος όνειρα και ενθουσιασμό, λαχταρούσε να κάνει μια καριέρα που εν τέλει κατάφερε να κάνει, αφήνοντας το δικό του στίγμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική, με τραγούδια που το κοινό λάτρεψε και μέσα από τα οποία θα συνεχίσει να τον αγαπά.

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