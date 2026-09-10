search
ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 12:45
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2026 12:39

«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1994

10.09.2026 12:39
mazonakis–new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα του Γιώργου Μαζωνάκη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 54 ετών.

Πρόκειται για την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση από το μακρινό 1994, όταν ο τραγουδιστής προσπαθούσε ακόμα να «χτίσει» το όνομά του στο ελληνικό τραγούδι.

Στην εκπομπή της Ρίκας Βαγιάνη, με καλεσμένη τη Βέρα Κρούσκα, ο 22χρονος, τότε, Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε με χαμόγελο, μιλώντας για την αρχή της μουσικής του διαδρομής.

«Είμαι στην αρχή της καριέρας μου», είχε δηλώσει τότε, δείχνοντας πως γνώριζε ότι βρισκόταν μόλις στην αφετηρία μιας πορείας που αργότερα, έμελε να τον οδηγήσει σε μια μεγάλη καριέρα που θα τον έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

«Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» βλέπουμε να τον ρωτά στο βίντεο η Ρίκα Βαγιάνη, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να απαντά χαμογελαστός «Τραγουδιστής».

Το εν λόγω βίντεο αποτυπώνει μια διαφορετική εικόνα του τραγουδιστή. Εκείνη ενός νεαρού ανθρώπου που γεμάτος όνειρα και ενθουσιασμό, λαχταρούσε να κάνει μια καριέρα που εν τέλει κατάφερε να κάνει, αφήνοντας το δικό του στίγμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική, με τραγούδια που το κοινό λάτρεψε και μέσα από τα οποία θα συνεχίσει να τον αγαπά.

@giorgosmazonakis_fanclub #μαζωνακης #osozwmazw #Mazw #FanclubMazw #Μαζω #mazonakis ♬ πρωτότυπος ήχος – Giorgos Mazonakis

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Όταν κάνεις “χρήση” τα τελευταία 30 χρόνια, παθαίνεις ανακοπή ή όχι; – Η “προδοσία” της οικογένειάς του τον αποτελείωσε» (Video)

Γιώργος Λιάγκας: «Από χθες γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος ήταν περισσότερο φίλος με τον Γιώργο Μαζωνάκη» (Video)

Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν η μητέρα του χόρεψε ζεϊμπέκικο σε συναυλία του (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kim_kori_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά, πόσα παιδιά έχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν;

mazonakis–new
LIFESTYLE

«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1994

theo-james
LIFESTYLE

Theo James: Ο πρωταγωνιστής του «The Gentlemen», η συγκινητική ιστορία του Έλληνα παππού του και η έκκληση για την προστασία των προσφύγων

KARNEADOU_IATREIO
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η κατάθεση της γιατρού στην Αστυνομία – «Είχε έρθει μια μέρα πριν, ήταν σε κακή κατάσταση»

latinopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε η Λατινοπούλου θέλει συνεργασία με τη ΝΔ – «Με το ζόρι δεν θα συζητάμε αυτό το θέμα συνέχεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

mentilimpar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ - «Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν»

mazwnakis black
ΕΛΛΑΔΑ

Τα κρίσιμα ερωτήματα πίσω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 12:45
kim_kori_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά, πόσα παιδιά έχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν;

mazonakis–new
LIFESTYLE

«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1994

theo-james
LIFESTYLE

Theo James: Ο πρωταγωνιστής του «The Gentlemen», η συγκινητική ιστορία του Έλληνα παππού του και η έκκληση για την προστασία των προσφύγων

1 / 3